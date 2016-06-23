Москвичи выбрали лучших врачей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Москвичи выбрали лучших терапевтов, педиатров и медсестер в детских поликлиниках путем голосования в системе электронных референдумов "Активный гражданин", рассказал в интервью mos.ru заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

В конкурсе победили 30 человек – по 10 от каждой специальности. Информацию о победителях разместят не только на сайтах и информационных стендах самих поликлиник, но и на билбордах города, рассказал замглавы ведомства.

В конкурсе участвовали все врачи-терапевты взрослых поликлиник, а также педиатры и медицинские сестры детских поликлиник. Речь идет об участковых специалистах учреждений, подведомственных столичному департаменту здравоохранения. По условиям конкурса, медики должны были работать в поликлиниках, как минимум, три месяца в 2015 году.

Всего активные граждане оценили работу 3 306 врачей-терапевтов, 2 325 врачей-педиатров и 1 770 медицинских сестер.

Лучшим врачом-терапевтом признали Тезаду Озову из филиала №3 поликлиники №5 (ЦАО). Александра Атапина из детской поликлиники №12 (ЮАО) признали лучшим педиатром в городе. А Нине Беловой из детской поликлиники №86 (САО) не оказалось равных среди медсестер. Ее средний балл составил 10,000.

Каждый лауреат получит денежную премию. Сейчас обсуждается вопрос о номинациях голосования на будущий год, отметил Андрей Старшинин.