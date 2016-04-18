Форма поиска по сайту

18 апреля 2016, 17:40

LIVE: Леонид Парфенов рассказывает, каким был Instagram в царской России

19 апреля в Центре современного искусства "Винзавод" состоится показ документального фильма 2014 года "Цвет нации" и встреча с его автором, журналистом Леонидом Парфеновым. Режиссер картины – Сергей Нурмамед.

Фильм рассказывает историю жизни и творчества пионера отечественной цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. Официально принято считать, что первые цветные кадры в России были сделаны во время Парада Победы в 1945 году. Однако это не совсем так. Прокудин-Горский запечатлел Россию на красочных снимках еще до Первой мировой войны. Чтобы получить цветное изображение, Сергей использовал три стеклянных негатива красного, зеленого и синего цветов, фильтры и способ наложения. Некоторые фотографии Прокудина-Горского цветом напоминают обработанные картинки из Instagram.

На лекции Леонид Парфенов расскажет о фотоискусстве царской России и мастере своего дела Сергее Прокудине-Горском.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 19 апреля в 19:30
  • Что: лекция о появлении цветной фотографии в России
  • Кто: Леонид Парфенов
  • Кому смотреть: фотографам

