Как из дилетанта превратиться в фотографа-профессионала

Фото: ИТАР-ТАСС

Можно ли стать фотографом без соответствующего образования и какие навыки необходимо приобрести каждому дилетанту, расскажет 2 октября на лекции "Прогноз победы: Профессионализм VS Дилетантизм" фотограф Серж Головач. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия

На занятии мастера слушатели узнают, что делает фотографию искусством, какие важные характеристики позволят успешному кадру прославить своего автора и почему "продвинутый" дилетант может быть талантливей профессионала.

Начало трансляции - в 18.30.

Трансляция завершена.