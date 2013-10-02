Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2013, 18:15

Культура

Как из дилетанта превратиться в фотографа-профессионала

Фото: ИТАР-ТАСС

Можно ли стать фотографом без соответствующего образования и какие навыки необходимо приобрести каждому дилетанту, расскажет 2 октября на лекции "Прогноз победы: Профессионализм VS Дилетантизм" фотограф Серж Головач. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия

На занятии мастера слушатели узнают, что делает фотографию искусством, какие важные характеристики позволят успешному кадру прославить своего автора и почему "продвинутый" дилетант может быть талантливей профессионала.

Начало трансляции - в 18.30.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
фотография искусство лекции смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика