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Культура

02 августа 2012, 16:29

В Москве открылась выставка известного фотографа Брассая

фотография искусство скульптура выставки

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В Мультимедиа Арт Музее открылась первая в России ретроспективная выставка классика фотографии первой половины XX века, венгерского и французского фотографа Брассая. Об этом сообщает РИА Новости.

В экспозицию вошли фото ночного Парижа 1930-х годов, снимки его известных современников, среди которых Дали и Пикассо, а также серия "Тайный Париж", героями которой стали бандиты, уличные проститутки и курильщики опиума. Помимо фотографий, на выставке можно увидеть графику Брассая, две скульптуры – "Зрелую женщину" и "Голову Пикассо", а также негативы серии "Трансмутации", некоторые работы из которой он запретил выставлять.

Выставка продлится до 7 октября.

Настоящее имя Брассая – Дьюла Халас. Его псевдоним означает "Из Брассо" – его родного города в Трансильвании. Фотограф учился в будапештской Академии художеств и Академической высшей школе в Берлине. В 30-х годах Брассай поселился в Париже, в квартале Монпарнас. Некоторое время работал как живописец, график и скульптор, но после знакомства с фотографом Андре Кертесом обратился к фотоискусству. Первая же серия фотографий Брассая "Ночной Париж" (1932) принесла ему известность.

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