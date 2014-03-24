В фотоакции "Портрет горожанина" приняли участие 1,5 тысячи москвичей

"Утро": москвичи делятся фотографиями с проектом "Портрет горожанина"

Дизайнеры собирают фотографии жителей Москвы для флешмоба "Портрет горожанина". Поделиться снимками успели уже полторы тысячи москвичей. Ко Дню города организаторы планируют срежиссировать трансляцию изображений на открытых электронных площадках города.

Проект "Портрет горожанина" запустили в 2012 году после серии фотосессий для друзей фотографов. Благодаря сарафанному радио и социальным сетям начинание стало популярным.

Получившиеся фотографии участники съемки получают бесплатно. На каждого горожанина у фотографа уходит по 7-10 минут, сообщает телеканал "Москва 24".

"Город устал от узких сообществ, конкурсов, кастингов. Формат "Портрета горожанина" соответствует ожиданию большого города. Мы бережем настоящую эмоцию людей, настроение, с которым они приходят, и не вмешиваемся в это", - отметила директор проекта Евгения Смирнова.

Героев съемок находят на улицах. Также можно самостоятельно записаться в студию посредством соцсети.