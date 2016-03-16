Джоанна Стингрей опубликовала неизвестные фото звезд русского рока

Фото: joannastingray.com

В интернете появились ранее неизвестные снимки легендарных российских рок-музыкантов, входящих в "ленинградскую тусовку". Их на своем сайте опубликовала американская певица Джоанна Стингрей. Все снимки датированы 1984-1989 годами.

На этих фотографиях изображены Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Виктор Цой ("Кино") и другие участники этих и других групп – "Алисы" и "Странных игр". В 1986 году в свет вышел альбом Red Wave, записанный Стингрей и этими четырьмя коллективами.

Джоанна Стингрей – одна из самых известных популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе. Много раз приезжала в СССР. В 1996 году вместе с Александром Липницким создала документальный фильм "Солнечные дни" о Викторе Цое.

Джоанна была замужем за двумя российскими музыкантами. Сначала ее мужем стал Юрий Каспарян. После развода с ним вышла замуж за Александра Васильева. В настоящее время певица замужем за американцем.