На молодежный форум "Селигер - 2014" отправились первые участники

Сегодня на молодежный форум Селигер отправляются первые участники

Сегодня на молодежный форум "Селигер - 2014" отправляются первые участники. Проект в этом году отмечает юбилей - 10 лет, сообщает телеканал "Москва 24".

В этом году впервые соберутся представители всех 85 регионов России. Всего будет четыре заезда.

Участники обсудят развитие волонтерства и молодой журналистики, образовательные и спортивные программы и многое другое. Так, в понедельник откроется выставка инновационных проектов, стартует футбольный турнир и заработает площадка, посвященная дизайну.

"Сегодня поехало почти 300 человек. Они представляют проекты, связанные с волонтерством, проекты, связанные с творческими индустриями. В рамках Селигера вместе с экспертами они будут обсуждать, думать, как внедрить в жизнь нашего города, либо других регионов то, что они предлагают", - отметил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

Напомним, что в прошлом году на молодежный форум Селигер отправилось более 700 ребят из Москвы.