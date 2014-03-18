Самыми популярными в музыкальных школах стали курсы фортепиано

Департамент информационных технологий Москвы опубликовал рейтинг самых популярных курсов в музыкальных и художественных школах. В общей сложности в прошлом году в них подали около 31 тысяч заявлений, из которых почти четверть - на отделения фортепиано и гитары.

Популярные в прежние времена направления, такие как пение и скрипка, не попали даже в ТОП-5. На пение подали около 700 заявлений, в то время как на скрипку – всего 163. Наибольшее количество заявлений было подано на фортепиано - 4194, на втором месте гитара - 3834, и на третьем сольфеджио - 2327. В пятерку также вошли отделения музыкального воспитания дошкольников и инструментального ансамбля.

Многие из тех, кто захотел отдать своего ребенка в музыкальную или художественную школу, сделали это через портал государственных услуг. На сайте необходимо заполнить форму, в которой понадобится указать степень родства с ребенком, ввести собственные паспортные данные и данные ребенка, сообщить адрес школы, где он учится, и домашний адрес, а также оставить контактный телефон.

Напомним, ранее было опубликовано другое исследование, также проведенное департаментом информационных технологий. Оно показало, что самыми востребованными у юных москвичей стали секции футбола, плавания и шахмат. Среди кружков наиболее популярными оказались английский язык, ИЗО и теория музыки.