Анкеты воспитанников столичных детдомов будут занесены в видеобазу

Руководство благотворительного фонда, обладающего самой крупной в России базой видеоанкет детей-сирот, подписало со столичными властями соглашение. Оно официально позволяет организации снимать ролики и про воспитанников московских интернатов. Сетевое издание М24.ru рассказывает о деятельности фонда "Измени одну жизнь".

Помогать ребенку в поиске дома – как это? В России, по официальным данным, в 2012 году было зарегистрировано более 100 тысяч детей-сирот. Это число, конечно, в разы превышает количество семей, решившихся взять на воспитание оставшихся без попечения малышей. Добрые дела делать под силу далеко не каждому: кто-то боится трудностей, связанных с самим процессом усыновления, кому-то не хочется воспитывать чужого ребенка – особенно уже выросшего из возраста грудничка. А многих просто преследует страх, что в ребенке с возрастом проявятся какие-нибудь негативные качества неизвестных биологических родителей.

Те же, кто решает стать приемными родителями, сталкиваются с банальной проблемой поиска "того самого" ребенка. В Федеральном банке данных о сиротах можно найти профили всех оставшихся без попечения детей, но информация, представленная в них - это страничка в базе с одной фотографией ребенка, а также краткое описание внешности и характера.

Организации, которые стараются помочь детям обрести дом, нашли способ дополнить государственную базу данных: они снимают видеоролики о сиротах, в которых можно познакомиться не только с внешностью, но и с мимикой, манерами, моторикой ребенка, а если он уже говорит – то и с его речью.

"Когда ты смотришь видео, становится понятно, как ребенок двигается, как разговаривает, в какой степени владеет теми или иными навыками. Потенциальные родители сразу все это видят. К тому же, наше видео – это ролик в сети, которым удобно делиться и который удобно распространять. Наша база визуализирует и дополняет государственный банк данных", - рассказал в интервью сетевому изданию M24.ru официальный представитель фонда "Измени одну жизнь" Александр Трифонов.

Мальчики и девочки, блондины и брюнеты, младенцы и годовалые, только начинающие ходить и уже вовсю разговаривающие, подростки и даже совсем взрослые - 18-летние сироты… Всех героев видеороликов объединяет одно печальное обстоятельство: у них нет семьи. Пока нет.

За полтора года своего существования фонду удалось создать самую большую в России базу видеоанкет, которая помогла найти дом уже почти тысяче мальчиков и девочек. Всего на настоящий момент организация взаимодействует с более чем двумя десятками регионов страны, а в ближайшее время надеется "охватить" еще столько же.

"На прошлой неделе мы достигли цифры в 800 усыновлений. Всего в нашей базе почти 6 тысяч видеоанкет, так что соотношение детей-сирот, еще находящихся в детдомах и органах опеки, и тех, что уже обрели свой собственных дом, составляет примерно 1 к 7. Это очень хороший показатель", - поделился Трифонов.

Несмотря на то, что в нашей стране, согласно законодательству, некоммерческие организации не могут быть посредниками между потенциальными приемными родителями и детдомами, то есть, не могут помогать людям в самом процессе усыновления, работа, которую делает "Измени одну жизнь" и другие подобные фонды, колоссальна. Видеоролики зачастую становятся определяющим фактором в решении об усыновлении.

Работники фонда уверены, что роликам, помимо прочего, под силу решить извечную проблему усыновления: стремление потенциальных родителей взять в семью исключительно грудных младенцев. Разговор со взрослым ребенком, записанный на видео, знакомство с его мыслями, мечтами, стремлениями, пусть и умещенными всего в несколько минут, зачастую получается настолько трогательным, что западает зрителям в самое сердце.

"Мы стараемся способствовать тому, чтобы люди усыновляли не только младенцев, на которых всегда стоит целая очередь из потенциальных родителей", - рассказал Александр Трифонов. - Большую часть видеороликов в нашей базе составляют анкеты детей от трех лет и старше. Как показывает практика, увидев ролик о ребенке постарше и начав ему симпатизировать, даже те, кто изначально, как и все, хотели взять младенца, порой могут передумать и принять решение в пользу ребенка постарше".

"Направлять" потенциальных родителей фонд старается и в сторону детей, имеющих различные хронические заболевания. Этой работе уделяется много внимания, потому что мальчиков и девочек "с диагнозом" нельзя воспринимать так, будто они в чем-то хуже остальных.

"Родители ищут ребенка не только для себя. Прежде всего, они делают доброе дело для самого ребенка. Поэтому не ребенок должен быть для семьи, а семья – для ребенка", - подчеркнул Трифонов.

Кстати, те, кто не готов стать приемными родителями, могут сделать доброе дело, оказав фонду помочь в создании видеоанкет. В среднем один такой ролик стоит 3 тысячи рублей, поэтому помочь детям обрести дом по силам практически каждому.

Анна Теплицкая