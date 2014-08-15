Более 60% россиян не занимаются спортом - опрос

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Более 60% российских граждан признались, что не занимаются спортом. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Фондом "Общественное мнение".

Согласно соцопросу, только 9% россиян занимаются физкультурой каждый день и около 16% - несколько раз в неделю. При этом 7% респондентов заявили, что тренируются несколько раз в месяц и лишь 3% - несколько раз в год.

Около 69% опрошенных считают, что там, где они живут, недостаточно оборудованных мест для занятий физкультурой и спортом. Однако с ними не согласны 22% респондентов - они уверены, что в местах их проживания достаточно мест для спорта.

Социологический опрос был проведен в конце июля. Среди респондентов оказались полторы тысячи человек в ста населенных пунктах из 43 регионов России.