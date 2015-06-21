Самую большую российскую площадку для воркаута открыли в "Лужниках"

Бесплатная площадка для воркаута открылась в "Лужниках"

В олимпийском комплексе "Лужники" открыли самую большую в России площадку для воркаута площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

Здесь размещена система турников, на которых могут заниматься одновременно более 200 человек, а выполнять одно упражнение - 25 человек. Открытые тренировки каждый вторник и четверг с 20:00 будет проводить президент федерации воркаута Московской области Максим Попов.

По его словам, помимо открытия площадки была также протестирована новая система оценки судейства в воркауте: оценка зрелищности наравне с техническими оценками упражнений.

В рамках дня открытия на площадке прошли воркаут-баттлы, мастер-класс по кроссфиту, показательные выступления от ведущих атлетов страны и представителей шоу-бизнеса.

В церемонии открытия новой воркаут-территории приняли участие заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев, председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, дважды призер олимпийских игр по водному поло Сергей Гарбузов, серебряный призер олимпийских игр по водному поло Юрий Яцев и многие другие.