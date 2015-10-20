Легкая боль: почему из фитнес-клуба так сложно уйти здоровым

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Неправильная техника, игнорирование легкого недомогания или боли, массовые занятия с недостаточным вниманием тренера – все это легко приводит к травмам на фитнесе. О том, как избежать подобного исхода – член Ассоциации профессионалов фитнеса, радиоведущий Эдуард Каневский.

Травмироваться может каждый: создать вокруг себя абсолютно безопасные условия невозможно. Травму можно получить и при передвижении по городу, и в течение рабочего дня, и, тем более, при занятиях спортом. Один мой знакомый получил травму спины, просто резко встав с дивана. Другой подскользнулся на даче и порвал оба мениска в колене, а третий неудачно присел со штангой в тренажерном зале. Может быть, это невезение. Но часто травмы мы провоцируем сами, просто игнорируя симптомы или элементарно пренебрегая "техникой безопасности". Поэтому в фитнес-клубах действуют разумные правила, как сделать занятия безопасными и эффективными.

Начнем с групповых уроков. Танцы, аэробика, пилатес и йога. Куда пойдете именно вы? На тот урок, где уже пару раз был ваш друг или подруга, или на урок, который выбрали вы сами, руководствуясь впечатлениями только от прочитанной информации по конкретному занятию? Но разве это правильно?

Фото: ТАСС/ Дмитрий Федотов

Сейчас йога очень популярна, в Москве существуют десятки специализированных школ йоги, не говоря о том, что в любом уважающем себя фитнес-клубе обязательно есть урок с таким названием. Но подходит ли йога именно вам, даже если это уроки для начинающих? К сожалению, основным недостатком групповых уроков является большое количество занимающихся – на йоге всегда аншлаги. Это значит, что тренер физически не успеет проконтролировать качество выполнения всех асан (поз), которые не только могут быть сложными для исполнения, но серьезно травмировать начинающего йога: растяжения и вывихи, особенно коленных суставов.

Нужны ли вам такие занятия? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, почему вас интересует именно йога или любой другой урок. Какие цели и задачи вы хотите решить? Обязательно посоветуйтесь с тренером или врачом ЛФК, может быть, конкретный урок будет травмоопасен для вас из-за особенностей вашего здоровья. Если же вы все-таки приняли решение заниматься выбранным направлением, но во время выполнения движений чувствуете дискомфорт, или, тем более, боль – немедленно прекратите занятие и обратитесь к тренеру за консультацией.

Любителям единоборств также необходимо быть бдительными. Вы ведь уже не мальчик в спортивной секции, где травмы являются обязательной составляющей достижения серьезного результата, как бы это странно не звучало. У вас есть обязательства перед работодателем, семьей, друзьями, а серьезная травма может нарушить привычный ритм вашей жизни.

Фото: m24.ru

Бокс, кикбоксинг, каратэ – уроки, которые часто встречаются в фитнес-клубах. Но на них вы можете получить не только растяжения и вывихи, но и ушибы, переломы костей носа и фаланг пальцев. А если сильно увлечься в момент спарринга – еще и сотрясение мозга. Чтобы избежать таких последствий, обязательно занимайтесь с тренером и никогда не вставайте в пару с соперником, который может не рассчитать силу удара или броска. Но прежде всего, задайте себе вопрос: "Зачем мне это надо"? Для удовольствия, самообороны или просто "похудеть"?

Тренажерный зал – самая посещаемая зона в любом фитнес-клубе. При этом тренажерный зал является и лидером по количеству травм. Самые распространенные и самые опасные для здоровья – травмы спины.

Получить протрузию (выпячивание межпозвонкового диска за пределы тел позвонков, предшествует появлению грыжи – m24.ru) или грыжу можно на первой же тренировке. Достаточно "взять" слишком большой для неподготовленного человека вес или нарушить технику выполнения упражнения. Как этого избежать? При работе в тренажерном зале, особенно со "свободными весами", нужно четко соблюдать технику выполнения упражнений и правильно дозировать нагрузки.

К тому же у клиентов часто уже есть определенные проблемы со спиной, и, как правило, они проявляются в виде легкой боли. Если вас беспокоит спина, сначала обратитесь к невропатологу, и только потом идите в тренажерный зал работать на "массу".

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Частыми травмами в тренажерном зале являются и травмы локтевых и плечевых суставов. Причиной также является неправильная техника выполнения упражнения, плохая разминка, а еще есть упражнения, которые провоцируют так называемую "накопительную" травму, о чем я писал в одной из своих статей.