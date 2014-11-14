Фитнес без абсурда: почему не стоит злоупотреблять спортивным питанием

Фото: M24.ru

Чем опасно спортивное питание и как не навредить своему организму? К чем может привести привыкание к спортивным добавкам? Об этом и много другом рассказывает член Ассоциации профессионалов фитнеса, фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Посещение фитнес-клуба стало для многих людей не просто обязательной частью жизни, это теперь и некий тренд. Если ты не ходишь регулярно на тренировки, ты "немодный" и "несовременный". Занятие фитнесом - это также круто, как и покупка новой продукции самого дорогого бренда в мире с надкусанным яблоком на логотипе.

И не важно, есть ли у тебя по-настоящему очевидный результат, занимаешься ли ты персонально или предпочитаешь экспериментировать самостоятельно, не выполняя полностью методическую программу, главное, что ты "в теме". Сегодня я расскажу несколько историй, когда излишнее увлечение тренировочным процессом могло или уже привело к серьезным проблемам со здоровьем.

В одной из своих статей я рассказывал о специализированных спортивных добавках или питании, которые помогают людям, уже достигшим серьезных результатов в своих тренировках, но столкнувшихся с "застоем " (состояние, когда организм перестает реагировать на нагрузки), продолжать улучшать свою форму.

Одной из таких добавок является предтренировочный комплекс, в состав которого входят вещества, улучшающие не только функциональные способности мышц во время тренировки, но также сильно стимулируют психику, заставляя тренироваться с большей отдачей. Возникает ощущения куража, когда хочется заниматься чаще и интенсивнее.

Но любой вид спортивного питания необходимо пить строго по инструкции и циклами, так как может возникнуть эффект привыкания, но не психологического, а мышечного. То есть организм перестает воспринимать тот или иной ингредиент данной добавки, и ты начинаешь его пить впустую.

Гораздо хуже, когда возникает психологическая зависимость, которая может привести к беде. Так и случилось с одним моим знакомым, который действительно "подсел" на предтренировочный комплекс до такой степени, что пил его не только в дни тренировок, но и в дни отдыха. И было не важно, что результата от потребления такого количества данного продукта не было. Ему нравилось, как добавка влияет на психику: эффект, знакомый всем любителям энергетических напитков.

Как следствие, у него развилась серьезная проблема со стороны центральной нервной системы, а именно: вся кожа даже при малейшем стрессе начинала сильно зудеть.

Похожее ощущение, наверняка, испытывал каждый из вас, когда "отсидел" ногу. Но если это нормальная реакция, связанная с временным нарушение кровоснабжения, то у моего знакомого это ощущение стало хроническим. Это заболевание называется парестезия. Сейчас о тренировках для него не может быть и речи. Полное очищение организма от веществ, которые спровоцировали это состояние, произойдет через полтора два года.

Но если такое увлечение спортивным питанием редкость, то соблазн попробовать что-нибудь запрещенное очень велик, особенно, когда хочется стать действительно здоровым, накаченным. Зачастую клиент начинает интересоваться у тренера различными видами допинга и не всегда отдает себе отчет в том, зачем ему это действительно нужно.

Грамотный тренер не будет информировать клиента о данных препаратах и всячески постарается увести разговор в другое русло. Ведь задача фитнеса – сохранить здоровье и умеренный результат, а не "спорт высоких достижений".

Гораздо хуже, когда встречаются "специалисты", которые не только с удовольствием погружают своих клиентов в мир анаболических препаратов, но и сами им их достают. Будьте осторожны! Если тренер начал вам что-то навязывать, а вы, будучи грамотным человеком, изучаете назначенные им препараты в интернете и приходите в ужас от возможных побочных явлений, бегите от такого тренера.

Дело в том, что основная задача такого "горя специалиста" - не ваш результат, а банальная выгода. Ведь анаболики стоят не дешево, а вот их распространение попадает под некоторые статьи уголовного кодекса.



В своей следующей статье я постараюсь максимально подробно, корректно, рассказать об анаболических препаратах. Казалось бы, такие ситуации редкость и зачем на них акцентировать внимание? Но на практике оказывается, что до абсурда доводят свои тренировки многие клиенты фитнес-клубов: от слишком частых тренировок до радикальных диет, от применения "волшебных" препаратов до использования целлофана для скорейшего сжигания жира.

Помните: работа с фигурой, это, прежде всего, работа со здоровьем. Если вы только начинаете тренироваться, то должны понять главное: нет ничего хуже быстрого результата. Чем медленнее прогресс – тем он стабильнее.

