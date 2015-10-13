Бег и уборка квартиры: как быстро сжечь калории

Фото: Ben Birchall/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Обозреватель m24.ru фитнес-тренер Эдуард Каневский рассказывает о том, сколько калорий можно сжечь различными видами тренировок или выполняя уборку квартиры.

Каждый день тысячи людей встают с мыслью: сегодня брошу курить, больше не буду пить, или наконец-то сяду на диету и пойду в фитнес-клуб. Курение – опасная привычка, думаю, здесь не нужно объяснять, почему. И бросить ее курильщику с многолетним стажем очень-очень сложно. Да и с алкогольной зависимостью бороться не просто. Я не говорю о серьезной зависимости, достаточно каждый день употреблять "для сердца" бокал вина, чтобы развить, так называемый бытовой алкоголизм. А вот сесть на диету или пойти заниматься фитнесом, все-таки, людям гораздо проще, чем бросит более вредные привычки.

Как известно, чтобы похудеть, надо делать кардиотренировки. Но новичку, который пришел в фитнес-клуб и увидел полноценный зал с большим выбором кардиооборудования, сложно сориентироваться, что действительно эффективно и безопасно для него, или может можно заменить покупку дорогой карты в фитнес-клуб тренировками на улице. Давайте разберемся.

1. Бег – один из самых эффективных видов тренировок с точки зрения сжигания жировой массы тела. Но нужно понимать, что бегать лучше по стадиону или пересеченной местности, а не на беговой дорожке, где ногу назад протягивает вместо вас мотор. При беге в зоне сжигания жира по пересеченной местности можно сжечь за 45 минутную сессию до 600-700 калорий, на беговой дорожке 450-500. Так же нужно понимать, что бегать людям с серьезным ожирением опасно, поскольку резко увеличивается нагрузка на суставы, позвоночник и сердечно-сосудистую систему.

2. Быстрая ходьба является неплохой альтернативой бегу. Если вы занимаетесь в фитнес-клубе, то можно ходить по дорожке в горку и сжигать порядка 250-300 калорий. А вот если тренировка проходит по пересеченной местности, то можно использовать специальные палки для скандинавской ходьбы и увеличить расход калорий до 400 за 45 минут.

3. Степ, или степпер – является одним из самых эффективных видов аэробики, и позволят сжечь до 600 калорий за 45 минут. Это специальный тренажер, где вы постоянно шагаете вверх. Но, раз он такой эффективный, значит, подходит только тренированным людям.

4. Аэробика – зависит от конкретного урока, но, в среднем, 400-500 калорий можно потерять за один урок. Так же важно понимать, что с действительно большим весом многие групповые уроки могут человеку просто не подойти, во-первых, из-за повышенной нагрузки на неподготовленный организм, во-вторых, многие люди с избыточным весом стесняются посещать такие занятия. Если вам все – таки хочется компании, то самый безопасный и эффективный вид групповых занятий – это аквааэробика. К тому же в воде людям проще раскрепоститься.

5. Езда на велосипеде – отличная и, объективно, более полезная альтернатива фитнес-клубу, особенно, если вы катаетесь в лесополосе. Велосипед показан практически всем людям с избыточным весом. Возможны ограничения для людей с сильными травмами спины или коленных суставов. За 45 минут катания в интенсивном темпе можно сжечь 500-600 калорий.

6. Плавание, как и аквааэробика, является наиболее безопасным видом тренировок для людей с ожирением. В воде работает максимальное количество мышц, а нагрузка на позвоночник и суставы существенно снижается. Правда, правильно плавать непросто, но и постоянное активное движение в воде позволит вам сжечь 400-600 калорий.

7. Йога, конечно, покоряет все больше и больше людей по всему миру, в том числе и в России, но йога, это целая философия со своим сводом определенных правил, которые надо соблюдать. Да и сжигает она не больше 150-200 за тренировку.

8. Ну, а что в повседневной жизни? Например, уборка квартиры сжигает всего 150-200 калорий, это значит, что убираться надо каждый день, где-то часа два подряд. Надеюсь, у вас большая квартира?!

9. Секс. Вопреки большинству суждений, что секс является достаточно энерго затратным занятием, в среднем, за один половой акт сгорает не более 70 калорий. Так что крепитесь и не останавливайтесь всю ночь, если хотите похудеть этим приятным способом.