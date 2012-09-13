В центре столицы будет открыта атлетическая беседка

Сегодня в центре Москвы открылась атлетическая беседка, в которой установлено качественное оборудование. Тренажёры находятся прямо во дворе дома. В отличие от фитнес-центов, заниматься там можно бесплатно. Тренировки проходят под присмотром инструктора

В рамках пресс-тура 14 сентября префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков торжественно откроет в Малом Краснопрудном тупике атлетическую беседку.

Перед этим глава округа посетит спортивно-оздоровительный комплекс "Арбат". Вместе с представителями Совета ветеранов и Общества инвалидов он осмотрит бассейн и спортплощадку на крыше комплекса. Бесплатно или по сниженной цене занятия в нем посещают более 500 человек льготных категорий – инвалидов, школьников, детей из многодетных семей, пенсионеров, ветеранов труда, войны и боевых действий, сообщает портал префектуры ЦАО.

Затем во дворе многоквартирного дома будет открыта атлетическая беседка. Это крытая быстровозводимая конструкция, в которой можно бесплатно заниматься спортом при любой погоде и в любое время суток. Новая беседка обустроена безопасным антивандальным спортивным оборудованием.

Как сообщает пресс-служба округа, установка таких беседок планируется и в других районах ЦАО.