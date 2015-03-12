Имбирь, чай с лимоном и чеснок: как уберечь себя от простуды

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Весна – время теплой погоды, солнца и, конечно же, различных болезней. Даже любители регулярных спортивных тренировок не могут избежать насморка или гриппа. Как уберечь себя от простуды? Можно ли тренироваться при легком недомогании и как максимально сохранить достигнутый результат, если вы все- таки заболел сильно? Об этом рассказывает член Ассоциации профессионалов фитнеса, радиоведущий и тренер Эдуард Каневский.

Начало этого года запомнится многим не только из-за финансового кризиса и резкого скачка цен на большинство товаров и услуг, но также из-за небывалых, почти каждодневных скачков погоды. Январь и февраль показывают такую нестабильность, что пора выпускать одежду с утеплителем на липучках. Утром выходишь, минус пять – пристегнул мех, днем плюс три – отстегнул, а к вечеру снова минус десять.

Особенно дискомфортно людям, которые пользуются общественным транспортом. Я почти уверен, что многие предпочитают одеваться по принципу "пар костей не ломит", из-за чего в метро им реально жарко, а выходя на улицу, если они плохо запахнулись, их сразу продувает.

Болеют все: дети и взрослые, офисные работники целыми коллективами и даже те, кто работает дома. Вирус не щадит никого.

За годы работы персональным тренером я выработал ряд привычек и правил, благодаря которым, с одной стороны, для своих клиентов кажусь идеальным тренером, а с другой - человеком, оказывающим отличный сервис.

Я никогда не болею; сам регулярно тренируюсь и выступаю на соревнованиях; никогда не опаздываю на персональные тренировки, поскольку выезжаю за полтора часа до работы и всегда заранее подготавливаю оборудование, чтобы клиент ни о чем не думал, кроме тренировочного процесса. Таким образом, я становлюсь неким "эталоном" для своих клиентов, и если они пропускают тренировки без уважительной причины, я их просто списываю как прогул.

Фото: M24.ru

Если нарушают режим питания – получают нагоняй, а если заболели только из-за того, что им было лень, скажем, взять с собой на тренировку теплую воду или надеть шарф, чтобы добежать до машины, – лекции не избежать. И все – для результата. Как можно решать те или иные задачи, если все время пропускаешь тренировки? А тем более из-за болезни. Ведь "хороший" грипп может не только вас оставить без тренировки почти на месяц, но и серьезно "откинет" назад, если вы уже достигли серьезных достижений в своем тренировочном процессе. А это очень обидно!

Почему же я никогда не болею? Многим известно, что организм человека, который регулярно нагружает свое тело физическими нагрузками, меньше подвержен простудным заболеваниям. Это связано с тем, что умеренные физические нагрузки подстегивают иммунную систему (сложный комплекс адаптационных механизмов, характерных при занятии спортом/фитнесом). Другими словами, занимаясь регулярно – меньше болеешь.

Но тренировки не панацея. Поэтому каждый год, осенью, я начинаю принимать комплекс витаминно-минеральных веществ от производителей спортивного питания, так как в таких добавках дозировка значительно больше обычных аптечных аналогов.

Еще один из самых простых способов оградить себя от простуды – каждый вечер пить чай с целой долькой лимона, которую необходимо потом рассосать во рту. Ну и конечно - чеснок. Многие любят на обед есть супы, но в ресторанах и кафе их никогда не подают с чесноком. Думаю, будет вполне нормально, если вы попросите, что бы вам в суп выжали один-два зубчика. К тому же, чеснок является болеутоляющим средством, поэтому его актуально есть и во время болезни.

Мы с детства любим морсы, но привыкли их пить, только когда уже заболели. А вы попробуйте пить кислые морсы именно перед сезоном болезней. Причем лучше отдать предпочтение клюкве.

Дело в том, что клюква является абсолютным лидером по содержанию полезных веществ, таких как витамин С (в очень большом количестве), а так же витамины группы В, А и Е. Более того, клюква является не только отличным средством для профилактики и лечения простудных заболеваний, клюкву также рекомендуют для профилактики заболеваний мочевыводящих путей, синдрома хронической усталости, снижения холестерина, улучшения памяти и внимания.

Фото: ТАСС/Вадим Замировский

Имбирь – прекрасный иммуномодулятор, а также средство для выведения токсинов из организма. Великолепная добавка для профилактики простудных заболеваний. Употребляйте его чаще - это поможет избежать простуды.

Уделяйте побольше внимания сну. Недосып негативно сказывается не только на вашем настроении и работоспособности, но и на способности организма сопротивляться инфекциям. Старайтесь спать по 8 часов в сутки.

Все вышеперечисленное актуально и в случаях, если вы только простыли и не хотите пропускать тренировки. Но важно понимать, что при простуде, если вы не чувствуете слабость, необходимо сделать следующее в ваших тренировках: снизить интенсивность и продолжительность тренировок на 20-30%; стараться не посещать занятия с большим количеством людей или фитнес-клуб в "часы пик"; не рекомендуются занятия в бассейне и на свежем воздухе, особенно, если на улице сыро.

Но если у вас температура, любой вид двигательной активности запрещен, так как это может спровоцировать не только усугубление болезни, но и серьезные осложнения, в том числе, опасные для жизни.

А для сохранения результата, если вы лежите дома, старайтесь, по возможности, употреблять больше белковых продуктов, чтобы максимально защитить свои мышцы от "разрушения" в отсутствии тренировок и не налегайте на углеводы, особенно простые (сахара), так как это может спровоцировать ожирение.

Эдуард Каневский