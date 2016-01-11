УФАС признало рекламу фитнес-клубов "World Class" противозаконной

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Московское управление федеральной антимонопольной службы признало ООО "Спорт Форум" нарушившим Закон о рекламе, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным проверки, ООО "Спорт Форум" использовало в рекламе клубов "World Class" утверждение "сеть фитнес-клубов №1". Это словосочетание, как заявляла организация, входит в товарный знак. Однако оно зарегистрировано как неохраняемый элемент и не дает владельцу никаких прав на данную часть знака.

По словам начальника отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции столичного УФАС Павла Олейника, обозначения, носящие хвалебный характер, могут быть включены в товарный знак по желанию правообладателя, но это не освобождает рекламодателей от обязанности подтверждать свое "превосходство".

"Информация в рекламе на момент ее распространения должна быть объективной, обоснованной и актуальной. Более того, обязательно наличие прямого указания, например, в форме сноски, на такую информацию в самой рекламе. "World Class" не только не сообщил в рекламе, за счет чего считает себя "первым", но и не смог подтвердить на комиссии антимонопольного органа свое лидерство по таким важным критериям, как, например, стоимость абонемента или разнообразность предлагаемых услуг", – сказала заместитель руководителя столичного УФАС Ирина Гудкова.

Управление запретило ООО "Спорт Форум" использовать товарный знак "World Class" – сеть фитнес-клубов №1" без указания конкретных критериев, по которым осуществляется сравнение и которые имеют объективное подтверждение.

Ранее столичное управление ФАС признало Google нарушившим закон "О рекламе". В системе Google AdWords была обнаружена реклама покупки водительских прав следующего содержания: "Права Водительские Купить www.***.ru Официально права без автошколы. Гарантии Сроков и Качества. Звони!".

Однако согласно действующему законодательству, водительские права могут выдавать только подразделения ГИБДД после окончания обучения в автошколе и сдачи экзаменов. В связи с этим распространение рекламы покупки водительских прав является грубым нарушением рекламного законодательства.