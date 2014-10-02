Советы тренера: Как уберечься от травм, занимаясь фитнесом и йогой

Фото: M24.ru

Многие считают, что посещение фитнес-клубов - совершенно безопасное мероприятие. Но это не так - травмы подстерегают как новичков, так и профессиональных бодибилдеров. Как уберечься от травм, рассказал член Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер Эдуард Каневский.

Для большинства посетителей фитнес-клубов основной задачей тренировок является сохранение здоровья, поддержание хорошего функционального состояния и незначительные изменения фигуры. Для людей более увлеченных, тренировки становятся обязательной частью их жизни, а время, посвящаемое залу, занимает важное место в расписании дел на день.

Тем не менее в современном, хорошо оборудованном клубе, где всегда можно проконсультироваться у специалиста или нанять тренера, во время тренировок все равно не обходится без травм. Конечно, периодичность и уровень травматизма в разы меньше, чем в спортивных секциях, но и разочарований для человека, который, наконец-то, решился заняться собой, не меньше, чем у действующего атлета. Сегодня мы разберем наиболее частые виды травм, их причины, а так же профилактику и первую помощь.

Лидером по количеству травм в фитнес-клубах, безусловно, является тренажерный зал. Причем наличие большого количества тренажеров, которые работают в строго заданной амплитуде и где есть возможность корректнее подбирать нагрузку, не дает стопроцентную защиту от повреждений.

Румынская становая тяга с гантелями. Фото: M24.ru

Самые опасные виды тренировочных снарядов – это, так называемые, "свободные веса": штанги и гантели. С этим видом оборудования важно правильно ставить технику выполнения упражнений, обязательно тщательно разминаться, грамотно подбирать "рабочие веса". Но новичков в клубах все больше, к тренерам на первичный инструктаж попадают далеко не все, а пользоваться различными мобильными приложениями научились многие. Как следствие - большое количество травм. Самой распространенной, а также самой тяжелой, является травма спины, причем это может быть как легкое перенапряжение, так и межпозвоночная грыжа.

Дело в том, что многие пытаются освоить самостоятельно такие упражнения, как "становая тяга" и приседания со штангой. Это тяжелые, базовые упражнения, которые не прощают фатальных ошибок. Боли в спине чаще возникают, когда человек проходит "тяжелую фазу", в которой требуется максимальное усилие. Если у вас появилась резкая боль в спине, необходимо сразу прекратить упражнение и тренировку в целом. Затем немедленно обратиться к врачу, если он есть в клубе, или в травмпункт.

Вторым по распространенности видом травм являются повреждения плечевых суставов. Чаще всего такие травмы возникают при работе с гантелями, либо из-за взятия заведомо большого веса, с которым человек просто не справляется, либо из-за слишком большой амплитуды движения, которая не является правильной в том или ином упражнении.

Фото: M24.ru

Плечевой сустав работает практически во всех упражнениях, связанных с корпусом, и его травма может надолго вас отправить на "скамейку запасных". Если вы чувствуете дискомфорт при выполнении того или иного упражнения, обязательно проконсультируйтесь у специалиста.

Но помимо сустава встречаются и повреждения мышц – разрыв. Как правило, "рвут" грудные мышцы, чаще при попытке взять слишком большой вес, и бицепсы - по той же причине. Разрыв мышцы сопровождается сильным болевым шоком и отеком. В такой ситуации необходимо приложить лед к поврежденной области и срочно вызвать "скорую помощь".

Если вышеперечисленные травмы являются следствием нарушения техники выполнения упражнений и неправильным дозированием нагрузки, то существуют и упражнения, которые провоцируют, так называемую, "накопительную травму". Более подробно о таких случаях я расскажу в своей следующей статье.

Йога - это отличное направление для людей, которым не нужна большая мускулатура. Уроки йоги есть абсолютно во всех современных фитнес-клубах. Существуют отдельные школы йоги, а многие настолько увлекаются этим видом занятий, что со временем сами становятся инструкторами. Но надо понимать, что не все, что делают на уроках йоги, может быть нужно именно вам. Более того, если в группе много человек, то инструктор чисто физически не сможет проконтролировать всех занимающихся, а это значит, что риск получить растяжение или даже вывих сустава, очень велик.

Фото: M24.ru

Многие приходят в фитнес, чтобы похудеть. Частыми "спутниками" людей с избыточным весом являются боли в спине или в суставах ног, а также варикозное расширение вен. Таким людям строго противопоказаны беговая дорожка и степпер, которые могут не только усилить боль в той или иной области, но и спровоцировать более серьезную патологию. Иногда люди падают с беговых дорожек, просто из-за того, что не рассчитали скорость движения полотна. Будьте осторожнее, выбирайте нагрузку, соответствующую уровню вашей подготовки.

В фитнес-клубах встречаются и уроки по различным видам единоборств, чаще всего это бокс и кикбоксинг. Если вы занимаетесь в группе с тренером, то он дает различные задания, которые помогают отрабатывать технику выполнения ударов и тактику ведения боя. Но даже на тренировке можно получить серьезные травмы: от выбитых пальцев до сломанного носа и сотрясения мозга.

При переломе носа важно остановить кровотечение, для этого необходимо немного запрокинуть голову назад и приложить лед или что-нибудь холодное. Нельзя вправлять нос самостоятельно, обязательно вызывайте "скорую помощь". Симптомами сотрясения головного мозга являются потеря сознания, тошнота и рвота. При подозрении на сотрясение необходимо срочно обратится к врачу.

Если вы купили карту в фитнес-клуб, но не имеете опыта тренировок, то сначала задайте себе вопрос: чего вы хотите добиться. Как только вы сформулируете первичные цели, обратитесь к фитнес-консультантам. Они смогут вас сориентировать по каждой тренировочной зоне и направят на инструктаж к соответствующему специалисту.

Эдуард Каневский