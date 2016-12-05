Цена на нефть достигла максимума за 16 месяцев

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Цена на нефть марки Brent достигла максимума за 16 месяцев. Как свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, стоимость февральских фьючерсов составила 54,92 доллара за баррель к 12:33 по московскому времени.

Выросла и цена на топливо других эталонных марок. Фьючерсы на нефть WTI на январь, по данным Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), в понедельник выросли на до 52,12 доллара за баррель.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки. Теперь в день будут извлекать не более 32,5 миллиона баррелей. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь сократят добычу на 600 тысяч баррелей в сутки, а Россия – на 200 тысяч баррелей в сутки.

Представители ОПЕК встретятся с другими ответственными лицами других государств, чтобы договориться о сокращении добычи ресурса, 10 декабря. Переговоры пройдут в Вене.

ОПЕК – Международная организация, созданная нефтедобывающими странами для контроля квот добычи на нефть. В нее входят Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола, Индонезия и Габон. Международная организация, созданная нефтедобывающими странами для контроля квот добычи на нефть. В нее входят Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола, Индонезия и Габон. Члены ОПЕК контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходится около 35 процентов от всемирной добычи "черного золота".