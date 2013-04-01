Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2013, 10:10

Экономика

Правительство не будет помогать вкладчикам, потерявшим деньги на Кипре

Правительство России не поможет вкладчикам, потерявшим деньги на Кипре

Российские правительство не намерено помогать вкладчикам, потерявшим деньги в банках Кипра. Если потери госкомпаний еще могут компенсировать, то частные вкладчики, как заявил вице-премьер Игорь Шувалов, могут рассчитывать только на себя.

В эфире телеканала "Россия" Шувалов отметил, что россияне держат на Кипре "не всегда "чистые деньги". По его словам, в банках островного государства хранились самые разные капиталы, среди них, например, есть деньги, по которым не были уплачены налоги. Если кто-то потеряет вложения в двух крупнейших банках Кипра – "очень жаль, но предпринимать в этой ситуации российское правительство ничего не будет", - добавил Шувалов.

Напомним, в ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank решено перевести в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30 процентов. При этом вклады до 100 тысяч евро не пострадают. Крупнейшие банки республики возобновили работу 28 марта.

Сюжет: Кризис на Кипре
финансовый кризис Кипр банковские вклады

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика