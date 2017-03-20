Фильм "Красавица и чудовище" стал лидером кинопроката несмотря на скандал

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Фильм-мюзикл "Красавица и чудовище" возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. За первый уикэнд картина собрала более 370 миллионов рублей, сообщает специализированный портал Kinobusiness.com.

Фильм стал игровым ремейком диснеевского мультфильма 1991 года. Главные роли в нем исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. Одним из главных новостных поводов, связанных с выходом фильма стало наличие в картине гей-персонажа ЛеФу.

На предмет наличия гей-пропаганды фильм проверяли даже эксперты Института культурного наследия имени Лихачева, но так ничего и не нашли, хотя, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, они отличаются "ультраконсервативным подходом в вопросах культуры".

Фильм вышел в прокат с возрастным ограничением 16+.

Вторую строчку бокс-офиса занимает триллер Найта Шьямалана "Сплит" с Джеймсом МакЭвоем, заработавший более 250 миллионов рублей. Фильм Джордана Вот-Робертса "Конг: Остров Черепа" с 110 миллионами оказался на третьей позиции рейтинга.