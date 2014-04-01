Российская пара фигуристов распалась после чемпионата мира

Вера Базарова и Юрий Ларионов. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская пара фигуристов Вера Базарова/Юрий Ларионов распалась после чемпионата мира в Саитаме. Спортсмены решили больше не выступать вместе, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам тренеры пары Нины Мозер, фигуристы имеют разные взгляды на дальнейшее продолжение карьеры. Ларионов остается тренироваться у Мозер, а Базарова уходит к другому наставнику.

Ларионов в ближайшие дни начнет тренироваться с новой партнершей, имя которой пока не разглашается.

Отметим, что Базарова и Ларионов начали выступать в дуэте с 2007 года. Наивысшим достижением фигуристов стало серебро чемпионата Европы.

На Олимпиаде в Сочи спортсмены расположились на шестой строчке итогового протокола.