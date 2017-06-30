Вся Грузия в одном "Флаконе": фестиваль грузинской культуры пройдет 1 и 2 июля

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Фестиваль грузинской культуры "Вся Грузия в одном "Флаконе" пройдет на дизайн-заводе "Флакон" 1 и 2 июня, сообщают организаторы. Вход на фестиваль будет свободным.

Территория дизайн-завода будет разделена на тематические зоны.

На Базари, настоящем восточном рынке, будет шумно и весело. Гостям предложат гранатовый сок, спелые помидоры, ароматную зелень и чурчхелу. Стоит прицениться к глиняным кувшинам, серебряным украшениям и рогам для распития вина.

Продолжатся гастрономические радости в ресторанной зоне. Здесь можно будет не только попробовать хачапури, лобио, аджапсандали, сациви и пхали, но и научиться их готовить. А в "ХинкалиSpot" за два дня фестиваля обещают сварить не меньше 10 000 хинкали.

В зоне "ЧохаPoint" ждут тех, кто интересуется историей. Здесь вы сможете узнать историю традиционного грузинского костюма, примерить его и сфотографироваться.

Покажут на фестивале и современную моду Грузии. В корнере Fashion Georgia с последними коллекциями грузинских дизайнеров, недавно представленными на Tbilisi Fashion Week, – Avtandil, Nino Babukhadia, Lako bukia, Diana Kvariani, Eloshi и других.

В "Библиотеке" пройдут лекции и мастер-классы, на которых расскажут об истории грузинского виноделия, особенности путешествий по Грузии, летние фестивали в Тбилиси и Батуми и многое другое.

В пространстве "Куб" оба дня будут показывать грузинское кино. В первый день – классику вроде "Я, бабушка, Илико и Илларион" Тенгиза Абуладзе, а во второй – современные картины.

Для маленьких гостей откроется детская площадка Playground. Здесь их научат играть в народные грузинские игры – "Плоский камень" и "Игру в лягушек".

И, конечно, всех гостей ждет настоящее грузинское застолье. Знатоки грузинских традиций расскажут всю правду о тостах, закусках и хозяйском радушии.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте "Флакона".