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30 марта 2017, 10:42

Культура

Проростки Большого банана разыграют в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Перед закрытием VIII фестиваля "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проведут розыгрыш проростков Большого банана. Об этом сообщает пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова.

Всех желающих принять участие в розыгрыше просят до полудня 31 марта прислать письмо со своими контактными данными и пометкой "Хочу банан!" на электронный адрес: banan2017ao@yandex.ru.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, 1 апреля куратор тропических растений Виталий Аленкин вручит экзотические призы каждому десятому отправителю письма. Кроме того, победители смогут полюбоваться редкими орхидеями, которые поступили в коллекцию сада из разных уголков земного шара.

Ближе к осени сотрудники "Аптекарского огорода" рассчитывают собрать хороший банановый урожай, который затем можно будет продегустировать.
Как уточнил Алексей Ретеюм, в тропиках сада произрастают три разновидности бананов: Бархатный, Кавендиш и Большой. Предполагается, что в 2017 году каждая из этих разновидностей принесет примерно по 10 плодов.

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" также приглашает посетить XVII Весенний фестиваль цветов, который будет проходить с 15 апреля по 1 июня 2017 года.

В этом году посетителей впервые ожидают более 100 тысяч тюльпанов различных форм и цветов. Помимо королей фестиваля − тюльпанов, гости смогут полюбоваться ароматными коврами из первоцветов, нарциссами, магнолиями, а также цветущими абрикосами, сливами, сакурами, сиренью, огромной уссурийской грушей и многими другими растениями.

В конце мая в "Аптекарском огороде" распустятся многокрасочные цветки древовидных пионов, диаметр которых может достигать 20 сантиметров. А под занавес фестиваля можно будет насладиться цветением рододендронов, собранных из разных уголков России: с Кавказа, берегов озера Байкала и с Дальнего Востока.

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