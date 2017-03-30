Проростки Большого банана разыграют в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Перед закрытием VIII фестиваля "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проведут розыгрыш проростков Большого банана. Об этом сообщает пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова.

Всех желающих принять участие в розыгрыше просят до полудня 31 марта прислать письмо со своими контактными данными и пометкой "Хочу банан!" на электронный адрес: banan2017ao@yandex.ru.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, 1 апреля куратор тропических растений Виталий Аленкин вручит экзотические призы каждому десятому отправителю письма. Кроме того, победители смогут полюбоваться редкими орхидеями, которые поступили в коллекцию сада из разных уголков земного шара.

Ближе к осени сотрудники "Аптекарского огорода" рассчитывают собрать хороший банановый урожай, который затем можно будет продегустировать.

Как уточнил Алексей Ретеюм, в тропиках сада произрастают три разновидности бананов: Бархатный, Кавендиш и Большой. Предполагается, что в 2017 году каждая из этих разновидностей принесет примерно по 10 плодов.