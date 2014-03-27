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Культура

27 марта 2014, 10:34

Весенний фестиваль цветов открывается в "Аптекарском огороде"

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В Ботаническом саду МГУ проходит Весенний фестиваль цветов

XIV весенний фестиваль цветов открывается в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. С 1 апреля по 1 июня посетители экспозиции смогут увидеть сотни тысяч цветущих растений - от первоцветов до плодовых деревьев.

Откроют фестиваль первые весенние цветы, чей жизненный цикл укладывается в три-четыре недели. Им на смену придут десятки тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других луковичных растений. Одновременно с ними распустятся экзотические и теплолюбивые магнолии. Чуть позже в нескольких местах сада можно будет наблюдать, как цветут дальневосточные сакуры. Наконец, весна в саду завершится пышным цветением рододендронов, пионов и различных плодовых деревьев.

Фото: cbagency.ru

Кроме того, теперь посетители смогут самостоятельно посещать не только экспозиции сада, но и оранжереи. Так, уже с 1 апреля откроется самая большая историческая оранжерея с коллекцией тропических растений и орхидей, уникальная экспозиция растений пустынь, а также постоянно действующая выставка пейзажных аквариумов.

Время работы сада

С 31 марта сад и экспозиционные оранжереи открыты ежедневно (кроме понедельников) с 10.00 до 20.00. С 1 по 20 апреля — с 10.00 до 21.00, а с 9 мая — с 10.00 до 22.00.

По понедельникам с 10.00 до 12.00 — бесплатный вход в сад для льготных категорий граждан (школьники, студенты, пенсионеры).

Фото: cbagency.ru


Стоимость билетов и абонементов

Полный билет - 200 рублей.

Льготный билет - 150 рублей.

Годовой абонемент на неограниченное число посещений - 3000 рублей.

Право на бесплатное посещение сада и оранжерей (кроме экскурсий) имеют студенты и сотрудники МГУ, ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи и воспитанники детских домов.

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