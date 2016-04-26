В Москве 2 мая пройдет "Большой праздник для беременных"

Фото: ТАСС/Александр Кондратюк

В рамках фестиваля "Московская весна" на Тверском бульваре 2 мая пройдет "Большой праздник для беременных". Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля. Будущих мам ждут лекции, творческие мастер-классы и конкурсы.

В столице надеются, что праздник для беременных побьет рекорд: организаторы уверены, что смогут собрать в одном месте на мероприятии больше беременных женщин, чем где-либо еще в мире. Отметим, предыдущий рекорд был зафиксирован книгой рекордов в 2007 году. Тогда в выставочном комплексе Йоханнесбурга в ЮАР собралось 1146 беременных женщин.

"На "Большом празднике для беременных" всех, кто уже ждет ребенка или только задумывается о пополнении в семье, ждут увлекательные лекции о подготовке к материнству, творческие мастер-классы, развлечения для всей семьи, конкурсы с отличными призами", – рассказали в пресс-службе оргкомитета. Помимо призов за конкурсы, участников ожидают и другие приятные подарки.

Чтобы принять участие в празднике, нужно зарегистрироваться на сайте телеканала "Dомашний", получить персональный номер, а также показать на входе справку или УЗИ, подтверждающие беременность.

Напомним, городской фестиваль "Московская весна" проходит в столице с 22 апреля по 9 мая. С 22 по 30 апреля в городе действует культурно-просветительская программа, с 1 по 7 мая намечены пасхальные гуляния, а 8 и 9 мая город отметит День Победы. Фестиваль поделен на различные зоны. На площади Революции установили площадку "Великие ученые", в Камергерском переулке – "Великие режиссеры и великая актриса", а "Великие писатели – детям" на Рождественке. Локация "Киногерои" появилась на Кузнецком мосту, на Столешниковом переулке разбилась "Садово-цветочная ярмарка" и многие другие. Всего в рамках "Московской весны" работает 173 торговых шале, 9 шале-квеста и 38 шале-ресторанов. Запланировано более 2000 мастер-классов, 11 экскурсий, 6 выставок.

Никита Щуренков, Александра Суперека