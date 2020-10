Фестиваль "Пикник "Афиши" - 2012: музыка под дождем

M24/Софья Кондрашина

В минувшую субботу в Коломенском состоялся ежегодный фестиваль "Пикник "Афиши". В рамках фестиваля прошли лекции, игры, распродажи, благотворительные акции, а также концерт, на котором выступили "Аквариум", Мика, Franz Ferdinand и Pet Shop Boys.

Планы гостей фестиваля, которые приехали собственно на пикник, портил дождь, который шел с перерывами в течение всего дня, при этом еще больше подчеркивая британский характер фестиваля 2012 года.

Так что посидеть на травке и позагорать действительно не получилось. От дождя посетители "Афиши" прятались в небольших павильонах, где проходили лекции на разнообразные темы, в том числе как улучшить навигацию в Москве, как пересадить москвичей на велосипеды, а также как победить коррупцию.

Забыть о дожде можно было и во время шоппинга. На территории Коломенского был размещен павильон, где можно было купить одежду известных иностранных брендов.

Основная часть "Афиши" – концерт – начался с выступления группы "Аквариум". Потом на главную сцену вышел артистичный английский певец Mika, который исполнил свои основные хиты, в том числе "Blame It On The Girls" и "Take it easy". Шотландская четверка "Franz Ferdinand" представила свои знаменитые композиции "Take Me Out", "Do You Want To", "No you Girls".

Под занавес фестиваля выступил легендарный британский дуэт "Pet Shop Boys", создавший на фестивале танцевальную атмосферу. Он представил свою программу мирового турне, дополненную всеми любимыми хитами, в том числе композицией "It is a sin". Выступление группы было обогащено театрализованным представлением: на сцене перемещались белые пластиковые кубы, транслировалось видео, зрелищное шоу дополняли танцоры, которые меняли свой образ на каждой песне. Шоу британцев закончилось фейерверком.