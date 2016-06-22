Москвичи попробуют черное мороженое с древесным углем

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

На фестивале "Московское мороженое" можно будет попробовать мороженое черного цвета. Об этом сообщил руководитель ГБУ "Московские ярмарки" Александр Лиханов.

"Будет на фестивале и черное мороженое. Это классическое мороженое с добавлением ингредиентов, которые безопасны для здоровья. Это не шоколад – это настоящий черный цвет мороженого. Там несколько компонентов, и один из них, насколько я знаю, это элемент безопасного древесного угля", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Лиханова, это мороженое абсолютно безопасно. Лакомство производят в Томской области.

Фестиваль "Московское мороженое" пройдет в столице с 24 июня по 10 июля. Москвичи смогут попробовать более 150 видов мороженого от 30 производителей из разных регионов России. Помимо традиционных пломбира и крем-брюле, посетителям фестиваля предложат мороженое из халвы, помидоров, картошки, зеленого чая, японское рисовое мороженое "мочи", сорбет на основе козьего молока с мягким домашним сыром, сладко-соленое мороженое с беконом.