Триллер о мыши и драма о черепахе - как прошел фестиваль Insomnia

Фото: M24.ru

Пока одни москвичи наблюдали соревнования bmx-еров и праздновали день рождения Маяковского, другие уехали за 200 километров, чтобы посмотреть авторские мультфильмы на свежем воздухе - в выходные в Калужской области прошелфестиваль анимационного кино Insomnia ("Бессонница"). Корреспондент M24.ru вооружилась палаткой и тоже отправилась в мир детства.

Тому, кто однажды смотрел мульфильмы, лежа на траве под чистейшим звездным небом, не надо объяснять, что означает слоган фестиваля Insomnia - "Темнота должна быть естественной". Ибо шорохи внешнего мира, стрекот кузнечиков и молочный туман – пожалуй, лучшая декорация для анимационного кино.

История вопроса: Insomnia "Бессонница" стартовала в 2008 году в рамках музыкального фестиваля "Пустые холмы", который закрылся в 2012-м. Организаторы "Бессонницы" продолжили радовать зрителей качественными мультфильмами. "Бессонница" стартовала в 2008 году в рамках музыкального фестиваля "Пустые холмы", который закрылся в 2012-м. Организаторы "Бессонницы" продолжили радовать зрителей качественными мультфильмами. В 2013 году фестиваль анимации провели вблизи Николо-Ленивца в Калужской области. Показы посетили порядка 2,5 тысяч человек. В этом году, по оценкам организаторов, народу приехало больше.



В этом году для Insomnia выбрали поле недалеко от деревни Рыляки в Калужской области (в начале июля в этом же месте прошел музыкальный фестиваль "Быть добру") - яркие шатры, палаточные лагери и причудливая речка Ресса с кувшинками и прозрачной водой.

Река Ресса. Фото: M24.ru

Для любителей мультиков на поле поставили два огромных экрана. Картинка на них "прибывала" из проекторов, установленных в деревянных "Шуховских башнях". Причудливые сооружения спроектировал один из архитекторов, работавших в парке Горького, а деньги на строительство собрали путем краудфандинга. По словам организаторов, башни – первые объекты-многолетки. До "шуховок" все постройки "Бессонницы" были рассчитаны на один сезон и уничтожались сразу после фестиваля.

Мультфильмы

Показы начинались в 22.30 и длились до рассвета, так что новички завидовали бывалым гостям, которые приходили к экранам подготовленными и смотрели кино, лежа в спальниках. Кстати, есть еще один неоспоримый плюс в таком просмотре: на титрах можно поднимать глаза вверх и любоваться такой картинкой звездного неба, о которой нам, москвичам, можно только мечтать.

Программа Insomnia включила в себя анимационное кино от партнеров – суздальского фестиваля мультфильмов и международного фестиваля в Анси (Франция), а также конкурсные программы непосредственно "Бессонницы", ретроспективы анимационных студий и серию фильмов об оживших картинах от музея современного искусства "Эрарта".

Кадр из мультсериала "Черный квадрат". Фото: erarta.com

Альтернативную программу показывали в шатре между двумя большими экранами. Гости пили чай, лежа на "пеночках", и наслаждались "другим кино" под живую музыку.

Жемчужин на фестивале набралось немало. Чего только стоит "Смелая мама" - мультипликационный триллер о женщине, ставшей рабыней огромной крысы, или "Несуразь" - социальная драма о жизни черепахи, которая пытается сбежать от общества депрессивных зверей. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите фильм “Мой личный лось” - трогательную историю про слегка аутичного мальчика, проводящего выходные с папой и мечтающего повидать настоящего лося (говорят, автор картины Леонид Шмельков вдохновился дорожными знаками, предупреждающими о лосях, которые могут выбежать на проезжую часть – предсказания таких знаков как правило не сбываются, и это немного обидно).

Кадр из фильма "Несуразь". Фото: страница школы-студии "ШАР" в Facebook

Если вы пропустили фестиваль и никогда не заходили в питерскую "Эрарту", посмотрите серию комедий о шедеврах живописи, живущих в человеческих условиях.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ АВТОРСКОЕ АНИМАЦИОННОЕ КИНО В мире российского анимационного кино есть несколько крупных событий. В мире российского анимационного кино есть несколько крупных событий. Открытый российский фестиваль анимационного кино - проводится ежегодно в феврале-марте в городе Суздаль. В последние годы на него приезжают более 1,5 тысяч режиссеров, художников, сценаристов, студентов и просто ценителей мультфильмов. Чтобы попасть в конкурс, фильмы должны пройти селекционный отбор. В этом году конкурс составил 2 картины "на место". Большой фестиваль мультфильмов - проходит в столичных кинотеатрах в октябре-ноябре и длится около 10 дней. В фокусе обычно мультфильмы определенных стран. В прошлом году это были Швейцария и Израиль. Insomnia – ежегодный анимационый open-air со своей конкурсной программой. Каждый год проводится в новом месте. В планах организаторов – получить свою площадку для показа авторских мультфильмов в парке Горького, так что, возможно, в скором времени в Москве появится своя постояная точка "Бессонницы" - будем следить за новостями.

Площадка фестиваля. Фото: Ольга Томилина

Околокино

Несмотря на заявленный ночной формат, кое-какие развлечения были доступны и днем. Помимо традиционного маркета с вещами hand made, на поле организовали лекторий, где каждый желающий мог задать вопросы авторам, или поучаствовать в неторопливой многочасовой беседе с режиссером Иваном Максимовым (Slow bistro, "Bolero. Фильм повышенной духовности" и "Дочь рыбака"), или просто поспать на траве в приятной компании.

Фото: страница фестиваля в Facebook

В шатре неподалеку учили делать анимационное кино – мастера помогали гостям осваивать разные техники от графики до (самое приятное) рисования песком.

ИНТЕРЕСНО Insomnia – фестиваль некоммерческий, и работают на нем исключительно волонтеры. Интенсивная подготовка к мероприятию начинается за месяц. Люди разных профессий съезжаются и начинают строить фестивальные сооружения, перебрасывать мосты через реки и натягивать экраны. Сразу после отъезда гостей все постройки приходится разбирать и вывозить – лес, где еще недавно отдыхали тысячи людей, должен вернуться к своему прежнему виду. Insomnia – фестиваль некоммерческий, и работают на нем исключительно волонтеры. Интенсивная подготовка к мероприятию начинается за месяц. Люди разных профессий съезжаются и начинают строить фестивальные сооружения, перебрасывать мосты через реки и натягивать экраны. Сразу после отъезда гостей все постройки приходится разбирать и вывозить – лес, где еще недавно отдыхали тысячи людей, должен вернуться к своему прежнему виду.

Детская площадка. Фото: M24.ru

Важным элементом подготовки к ночи мультфильмов стали мультяшные персонажи, расставленные по полю. К их созданию, кстати, приложили руки "местные" звезды - Иван Максимов и Леонид Шмельков – автор фильма "Мой личный лось", взявшего спецприз Берлиннале-2014.

Персонаж. Фото: страница фестиваля в Facebook

Те же, кому уровень мультфильмов в крови казался зашкаливающим, могли "позависать" у музыкальной сцены (пережиток "Пустых холмов"), выпить масалы и отведать веганских энергетических шариков из сухофруктов.

Если вы не смогли попасть на "Бессонницу", не расстраивайтесь. В планах организаторов – получить свою площадку для показа авторских мультфильмов в парке Горького, так что, возможно, в скором времени в Москве появится своя постояная точка Insomnia. Кроме того, на этом фестивальное лето не заканчивается, уже в эти выходные можно отправиться на следующее большое событие - "Архстояние" в Никола-Ленивце.

Ирина Бурмистрова