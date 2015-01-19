Артистка Цирка Никулина завоевала высшую награду на фестивале в Монте-Карло

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Артистка московского цирка Никулина Анастасия Стыкан-Федотова завоевала "Золотого клоуна" на 39-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Фестиваль проходил с 15 по 25 января, сообщает ТАСС.

Анастасия Стыкан-Федотова выступила с номером "Эльфория", представив публике дрессированных лошадей.

Акробаты на "русской палке" под руководством заслуженного артиста России Аркадия Шатирова получили "Серебряного клоуна". Они показали номер "Синхрон". Еще один "Серебряный клоун" достался коллективу "Акробаты на встречных качелях" под руководством Алексея Пронина. "Клоуна" также получил конно-акробатический номер "Джигиты" под руководством Якова Экка.

"Бронзовых клоунов" получили гимнасты на турниках, которыми руководит Эдуард Колыхалов, "Акробаты на катушках" братья Мелешкины и "Воздушные гимнастки на полотнах "Black & White" Елена Петрикова и Елена Бараненко.

Добавим, в 2015 году на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло отправилось самое большое количество российских циркачей за всю историю фестиваля.

Мероприятие проходило в рамках перекрестного года Россия-Монако.