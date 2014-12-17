Онлайн: ярмарочное представление итальянского кукольного театра

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
С 12 декабря по 11 января в Москве проходит фестиваль "Путешествие в Рождество" - столица становится городом волшебства. Площадка "Пиноккио" напротив ЦУМа посвящена Италии, и здесь можно увидеть кукольный спектакль "Театральные представления Бефаны". В первой части отважный Орландо спасет принцессу, а дальше покажут комедийную историю про двух национальных сицилийских героев.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.00.
- Когда: 19 декабря
- Кто: Синьор Сальто
- Что: итальянский кукольный театр
- Кому смотреть: желающим зарядиться ярмарочным настроением