Онлайн: ярмарочное представление итальянского кукольного театра

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

С 12 декабря по 11 января в Москве проходит фестиваль "Путешествие в Рождество" - столица становится городом волшебства. Площадка "Пиноккио" напротив ЦУМа посвящена Италии, и здесь можно увидеть кукольный спектакль "Театральные представления Бефаны". В первой части отважный Орландо спасет принцессу, а дальше покажут комедийную историю про двух национальных сицилийских героев.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.00.