От луга до пасеки: как Москва отмечает Медовый Спас

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

14 августа в России отмечают Медовый Спас, праздник, соединяющий религиозные и народные традиции. В храмах Москвы после богослужений началось освящение меда, а на городских улицах организованы народные гуляния.

M24.ru уже сообщал о Медовой ярмарке, открывшейся накануне праздника в заповеднике "Коломенское". Ярмарка пчеловодов в Коломенском проводится регулярно, в этом году на нее собрались пасечники из 47 регионов страны, а количество привезенного на продажу меда исчисляется почти тысячей тонн. Помимо главного продукта пчеловодства на ярмарке можно приобрести другие полезные товары. Например, прополис – клейкое вещество, которым пчелы заделывают щели в ульях, а люди лечатся от простуд и воспалений, и пергу – законсервированную в сотах цветочную пыльцу, очищающую кровь. Продлится ярмарка в заповеднике до 12 октября.

"Афиша": В "Коломенском" открылась традиционная ярмарка меда

Запастись медом в эти дни можно и на улицах Москвы - в рамках фестиваля "Московское варенье", который проводится в городе с 8 по 17 августа. Фестиваль проводится на 19 площадках, как в центре столицы – на Арбате, площади Революции, в Климентовском переулках, так и в спальных районах на окраинах города. Некоторые из этих площадок 14 августа превратятся в места празднования Медового спаса. Например, на Ореховом бульваре в ЮАО появилась площадка "Медовый луг", где в 15.00 начнутся выступления детских ансамблей, танцевальных студий и цирковой труппы. Варенье тоже не будет забыто: гости площадки смогут не только купить его, но и научиться правильно его варить во время мастер-классов.

Однако самой "медовой" площадкой фестиваля "Московское варенье" стал Камергерский переулок. Здесь постарались передать атмосферу цветущего луга и приготовили для гостей большой выбор меда, вареное на меду, а также специальные мероприятия и конкурсы. С 12.00 здесь проходит игровая программа "Русского дома", посвященная Медовому Спасу. Детям предлагают нарисовать героев мультфильмов, так или иначе связанных с пчеловодством: Пчелку Майю, Винни-Пуха, Машу и Медведя. Кроме того, посетители площадки научатся украшать медовые пряники и керамические горшочки для меда. Точки общепита, которые работают на этой площадке, также учли праздник, составляя свое меню: кафе "Му-Му", "Академия" и "КофеКейк" предлагают посетителям мясо и курицу в медовых соусах и маринадах, блинчики с медом, медовик, медовый квас и медовуху.

Еще один сладкий фестиваль стартовал сегодня на ВДНХ: "Московский Международный Фестиваль Сладостей" проходит на территории Всероссийского Выставочного Центра уже в девятый раз. Местом проведения выставки продажи стал павильон номер 75. Помимо тортов, конфет, шоколада и кондитерской выпечки здесь также можно выбрать и приобрести разнообразные виды меда, так как в рамках фестиваля работает Медовая ярмарка.

Специальные программы, посвященные Медовому Спасу, приготовили и парки столицы. Например, в ближайшее воскресенье, 17 августа, в Измайлово на территории эколого-просветительского центра "Царская Пасека" пройдет праздник "Три Спаса на пасеке". Горожанам напомнят, что помимо Медового в России есть еще Яблочный и Ореховый Спасы. Развлекать гуляющих будут фольклорные ансамбли, а для самых любознательных устроят показательную откачку меда на центрифуге. Здесь же можно будет увидеть жизнь пчел, не опасаясь укусов: для этого на "Царской пасеке" есть специальный стеклянный улей.