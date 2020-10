Столичные выходные: афиша на 11-12 августа 2012 года

В этом выпуске "Афиши": в продолжение темы о кинофестивале в "35 мм", фестиваль русских игр, новое кафе, концерт "Король и Шут", новый альбом Сержа Танкяна и новый клип Тома Уэйтса

Август похож на вечер воскресенья – спокойные дни подходят к концу, впереди – сентябрь с его вечными хлопотами. Уже схлынула летняя жара, когда единственным желанием было спрятаться в тенистых аллеях под кронами многовековых деревьев, поэтому самое время втянуться в насыщенную столичную жизнь.

Шествия клоунов, жонглеров, эквилибристов, воздушных гимнастов и акробатов. Уличные театры и странствующие куклы. Эти выходные в Москве будут почти «венецианскими», а все благодаря Первому фестивалю уличного театра и карнавальной культуры «Однажды в парке». Он откроется 10 августа в саду имени Баумана, в субботу творческая процессия переместится в парк «Кузьминки», а в воскресенье – в парк Горького. Завершится фестиваль постановкой "Сердце Ангела" бельгийского театра TOL, который участвовал в открытии Олимпийских Игр в Лондоне.

ИТАР-ТАСС

Тех, кому милее синее небо, ждут в Жуковском. В эти выходные пройдет воздушный парад самолетов ВВС России. В течение восьми часов зрители смогут понаблюдать за маневрами бомбардировщиков, истребителей и вертолетов. В параде примут участие не только российские пилоты, но и зарубежные гости: авиагруппы из Великобритании, Италии, Латвии, Польши, Турции, Франции, США, Израиля.

А вот сладкоежкам стоит посетить музей-усадьбу «Коломенское», где открылась традиционная ярмарка меда. В работе ярмарки примут участие лучшие пчеловоды страны, которые представят всевозможные продукты своего ремесла - мед, пергу, цветочную пыльцу, прополис, маточное молочко и воск.

В парке Горького в это время, 11 и 12 августа, пройдет не менее полезная ярмарка - Ecomarket. На ней можно будет приобрести натуральную ореховую пасту, свежеизготовленные мюсли, полезный шоколад и продукты из дикоросов Сибири. Также на ярмарке будет большой выбор натурального чая и кофе, домашнее печенье, мягкие игрушки и развивающие игры, натуральная косметика ручной работы и многое другое.

ncca.ru

Эти выходные порадуют и выставочными событиями. В Государственном центре современного искусства открылась выставка работ художника-авангардиста Михаила Шварцмана и его учеников. В своем творчестве художник обращался к сложным философско-религиозным аспектам бытия и раскрывал метаморфозы жизни Вселенной.

На Чистопрудном бульваре развернулась фотовыставка «Лесные истории», где представлены работы известных российских и зарубежных фотографов, запечатлевшие первозданную красоту леса.

Фотовыставка Арсена Фараджева "Наскальные изображения каньона Лошадиная Подкова" открылась в Государственном Дарвиновском музее. На ней можно будет увидеть фотографии наскальных рисунков, сохранившихся до наших дней в американском штате Юта. По мнению американских исследователей, наскальные рисунки в стиле Барьерного Каньона (так раньше назывался каньон Лошадиная Подкова) датируются возрастом 8700—7000 тысяч лет.

Любителей рок-музыки ждут в столичном кинотеатре "35mm", где проходит фестиваль фильмов о рок-музыкантах Rock Out! Его гости смогут увидеть такие фильмы, как "Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире" – документальный фильм о гитаристе The Beatles, культовую киноэкранизацию рок-альбома "Pink Floyd: Стена", документальный фильм о группе The Rolling Stones "Дай мне кров", а также фильм о музыкальной жизни "Круглосуточные тусовщики" и некоторые другие.

ИТАР-ТАСС

В сельском поселении Первомайское Троицкого округа в субботу пройдет фестиваль авторской песни, посвященный памяти Виктора Цоя. Перед началом мероприятия гостей и участников ждет мобильный кинотеатр под открытым небом, в котором покажут документальный фильм о талантливом музыканте. А затем со сцены ДК прозвучат хиты группы "Кино", песни из репертуара Виктора Цоя и его современников, а также композиции авторства гостей фестиваля.

В «Сокольниках» в ту же субботу пройдет ночной «бесшумный» рок-концерт - на территории пляжной зоны "The БАSSEЙН" выступит одна из культовых московских групп "ГДР". Мероприятие не имеет аналогов в мире. Гости парка смогут насладиться качественной музыкой, при этом жители близлежащих домов не услышат ни звука. Всем пришедшим выдадут специальные радионаушники, которые не ограничивают движения. Завершится концерт фильмом о жизни современных уличных художников «Девиантное поведение».

Музыкальные группы также выступят на дизайн-заводе «Флакон», где пройдет День Японии в Москве. Он приурочен ко дню памяти о жертвах Хиросимы. В программе мероприятия – манга-фестиваль, выступления музыкальных групп, выставка японских фотографов, лекции о Японии и запуск водных фонариков.

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 12 августа, в парке "Сокольники" пройдет еще один фестиваль – "Свинговый бум". В нем примут участие лучшие музыканты, работающие в стиле джаз, блюз, свинг, рок-н-ролл, кантри, сёрф, ска, а также лучшие танцоры рок-н-ролла, свинга и буги-вуги. Гостей фестиваля ждет незабываемое зрелище, позитивный настрой и неповторимое звучание живой музыки.

А в Измайловском парке состоится День мороженого. Организаторы праздника обещают посетителям интересную развлекательную программу с играми, эстафетами, конкурсами загадок и рисунков. Маленьких гостей парка будут развлекать клоуны-аниматоры. Кроме того, ожидается выступление артиста оригинального жанра с номером "Труба-трансформер".

Желаем москвичам и гостям столицы насыщенных выходных и позитивного настроения!