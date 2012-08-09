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Культура

09 августа 2012, 14:56

Фестиваль "Яркие люди" состоится в Парке Горького

фестивали ЦПКиО имени Горького фестивали и праздники

Парк Горького

Фестиваль "Яркие люди" состоится в Парке Горького 18 августа. Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу. В парке будут созданы три сцены: цирковая, театральная и музыкальная, говорится на сайте Парка Горького.

На театральной сцене зрителей ждут кукольные представления и удивительные спецэффекты от лучших студий и профессиональных театров Москвы и Петербурга. Режиссером цирковой площадки фестиваля станет заслуженный артист России Владимир Вавилов. На цирковой сцене выступят клоуны, фокусники и акробаты ведущих московских цирков. На музыкальной сцене свои программы представят актеры мюзикла, вокалисты и танцоры, отмечается в материале.

Парк Горького ожидает и специальных гостей. Так, со своим представлением выступит творческая труппа "Strange Fruit" из Австралии. Актеры пластического театра используют в своей практике элементы циркового действия, акробатические трюки, хореографию и театральные сюжеты. Цирк "Grupa Puja" из Испании покажет зрителям незабываемое представление с участием акробатов и воздушных гимнастов.

Хэдлайнером праздника заявлен 3D−граффитист Эдгар Мюллер из Германии. Художник использует городское пространство, создавая трехмерные оптические картины–иллюзии.

В парке пройдет серия мастер-классов. Так, всем желающим покажут, как снимать анимационные фильмы, рисовать на песке, играть на джембе и барабанах и даже как создать робота. Кроме того, в парке будут созданы зоны активных игр, детского вокального мастерства, книжная зона, зона для самых маленьких и зона пикника. Также для посетителей будет работать драмкружок, кружок балета, битбокса, диджеинга.

Фестиваль будет проходить 18 августа с 10 до 23 часов. Вход в парк бесплатный.

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