Почти 8 миллионов россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Почти восемь миллионов россиян стали участниками акции "Бессмертный полк", прошедшей 9 мая по всей стране, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 миллиона человек по всей стране", – сказала Волк.

В Москве акция также побила собственный рекорд, собрав 850 тысяч участников. Москвичи, державшие в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли от стадиона "Динамо" до Красной площади.

В 2016 году в акции "Бессмертный полк" по всей стране приняли участие 6,2 миллиона граждан.