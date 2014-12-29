Фестиваль снеговиков пройдет в Новой Москве

Фото: ТАСС

6 января на территории Новой Москвы в поселении Ватутинки пройдет фестиваль, посетителям которого предложат слепить свой собственный экспонат - необычного снеговика. Об этом сообщает пресс-центр столичного департамента культуры.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие, а лучшие работы определит зрительское голосование. Победители получат специальные призы от организаторов и партнеров фестиваля.

Созданные арт-объекты будут украшать территорию Центра культуры и спорта "Ватутинки" вплоть до окончания фестиваля снеговиков, который продлится до 14 января.

В рамках мероприятия для жителей и гостей столицы пройдет развлекательная программа, а также будет организована выставка "Москва Новогодняя". На фотографиях представлена хроника разных лет, посвященная преображению Москвы в период зимних праздников.