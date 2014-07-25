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Время с детьми

25 июля 2014, 10:42

В Измайлово отметят День матрешки

фестиваль праздник Измайловский кремль время с детьми матрешка

Фото: kremlin-izmailovo.com

В субботу 26 июля в Измайлово отметят День матрешки, сообщила в пятницу пресс-служба префектуры Восточного административного округа.

Праздник начнется в полдень, когда в подворье Измайловского кремля развернется ярмарка, где художники представят своих авторских кукол и аксессуары с матрешками. В концертной программе примут участие вокальные исполнители и танцевальные ансамбли, а для детей выступит медведь Степан.

Ведущий праздника расскажет о 120-летней истории матрешки, все гости праздника смогут принять участие в росписи 2-метровой картонной матрешки. Также для посетителей будут проведены мастер-классы по мыловарению, шоколаду, куклам-оберегам и росписи пряников. Гостей праздника угостят чаем из настоящего самовара и сладостями, а также предложат яблоки в карамели. Для детей на территории Измайловского кремля будет организован квест и детская лотерея.

Праздник продлится до 18.00. Сам кремль находится по адресу: Измайловское шоссе, дом 37Ж.

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