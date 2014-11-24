Москвичи выберут график работы рождественских ярмарок

Фото: M24.ru
12 декабря в Москве стартует фестиваль "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки". С помощью проекта "Активный гражданин" москвичи смогут помочь выбрать график работы рождественских ярмарок.
На выбор дается три ответа:
- Будни 11.00 - 20.00, выходные 10.00 - 20.00
- Будни 13.00 - 20.00, выходные 12.00 - 20.00
- Затрудняюсь ответить
Отметим, что городской фестиваль, посвященный Рождеству и Новому году, пройдет в городе с 12 декабря по 11 января 2015 года. Он будет посвящен путешествию в сказки народов мира.
Фестиваль пройдет на 37 площадках во всех округах Москвы. 25 площадок разместятся в центральной части города. Там праздничные мероприятия начнутся от Воскресенских ворот на Красной площади и охватят все пешеходные зоны: Никольскую улицу, Столешников переулок, Арбат, Кузнецкий Мост и Климентовский переулок.
Горожан ожидают самый большой в Европе каток на ВДНХ, город гномов и страна рождественских ангелов на Манежной площади и ледовое шоу "Щелкунчик" на Пушкинской площади. На улицах Москвы можно будет встретить персонажей русских и зарубежных сказок.
Ссылки по теме
- В столице откроются 36 рождественских ярмарок
- Фестивали и ярмарки создают новое культурное пространство Москвы - Собянин
Кроме того, для гостей фестиваля подготовят рождественские угощения и лакомства. В городе откроют более 400 шале с горячими напитками, сладостями и пряниками. Также можно будет купить расписные игрушки и сувениры из разных регионов России и зарубежья.
Подробная информация о фестивале "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки" появится 25 ноября здесь.
Напомним, что предыдущий ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице 20 декабря и продолжался до 8 января. Он позволил всем желающим посетить Данию, Чехию, Австрию, Германию и побывать в известных российских городах, не покидая Москвы.
Всего было открыто 34 площадки, 20 из которых разместились в центре города. За период новогодних праздников ярмарки посетили более 6 миллионов человек.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.