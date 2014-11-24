Москвичи выберут график работы рождественских ярмарок

Фото: M24.ru

12 декабря в Москве стартует фестиваль "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки". С помощью проекта "Активный гражданин" москвичи смогут помочь выбрать график работы рождественских ярмарок.

На выбор дается три ответа:

Будни 11.00 - 20.00, выходные 10.00 - 20.00

Будни 13.00 - 20.00, выходные 12.00 - 20.00

Затрудняюсь ответить

Отметим, что городской фестиваль, посвященный Рождеству и Новому году, пройдет в городе с 12 декабря по 11 января 2015 года. Он будет посвящен путешествию в сказки народов мира.

Ярмарки "Путешествие в Рождество"

Фестиваль пройдет на 37 площадках во всех округах Москвы. 25 площадок разместятся в центральной части города. Там праздничные мероприятия начнутся от Воскресенских ворот на Красной площади и охватят все пешеходные зоны: Никольскую улицу, Столешников переулок, Арбат, Кузнецкий Мост и Климентовский переулок.

Горожан ожидают самый большой в Европе каток на ВДНХ, город гномов и страна рождественских ангелов на Манежной площади и ледовое шоу "Щелкунчик" на Пушкинской площади. На улицах Москвы можно будет встретить персонажей русских и зарубежных сказок.

Кроме того, для гостей фестиваля подготовят рождественские угощения и лакомства. В городе откроют более 400 шале с горячими напитками, сладостями и пряниками. Также можно будет купить расписные игрушки и сувениры из разных регионов России и зарубежья.

Подробная информация о фестивале "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки" появится 25 ноября здесь.

Напомним, что предыдущий ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице 20 декабря и продолжался до 8 января. Он позволил всем желающим посетить Данию, Чехию, Австрию, Германию и побывать в известных российских городах, не покидая Москвы.

Всего было открыто 34 площадки, 20 из которых разместились в центре города. За период новогодних праздников ярмарки посетили более 6 миллионов человек.