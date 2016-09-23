Участники "Игрокона" все выходные будут сражаться в настольные игры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Территория Гостиного двора – крупнейшего выставочного комплекса столицы – на все выходные превратится в грандиозное место для всевозможных игр и прочих увлекательных развлечений. 24 и 25 сентября здесь пройдет масштабный фестиваль настольных игр "Игрокон – 2016". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

За последние несколько лет настольные игры стали одним из самых популярных видов развлечений в кругу семьи и друзей. К этому виду хобби ежегодно присоединяется все больше и больше людей. И фестиваль "Игрокон" – как раз такое место, где любой желающий сможет выбрать для себя подходящую игру по интересам. Здесь можно будет сразиться с единомышленниками в "Ужас Аркхема", "Каркассон", "Манчкин", "Крагморта", "Черепашьи бега" или аналогичные игры. Помимо проверенных игровых хитов, организаторы обещают представить посетителям и множество новинок.

В течение двух дней посетителей "Игрокона" ждет насыщенная развлекательная программа с многочисленными конкурсами, викторинами, сюрпризами, призами и красочным косплей-шоу. На фестивале также можно будет приобрести различные игры по сниженным ценам.

Учитывая обилие всевозможных игр и развлечений, организаторы позаботились о навигации: во время фестиваля на площадках будут работать гейммастера, которые, если такая необходимость возникнет, подскажут правила игр и сориентируют на мероприятии.