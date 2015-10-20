Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве в девятый раз

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

С 30 октября по 8 ноября в Москве пройдет IX Большой фестиваль мультфильмов, сообщают организаторы.

Все желающие увидят лучшее из авторской анимации – короткометражные и полнометражные картины российских и зарубежных режиссеров. Зрителям покажут такие фильмы, как "Мальчик-фантом", "Девочка-спутник и молочная корова" и другие.

Будут представлены блоки новых фильмов – "Премьеры" и "Победители". Блок "Такова жизнь" войдет в особую программу, которая отразит проблемы и разные аспекты жизни. Гостей также познакомят с постсоветской анимацией.

Кроме того, здесь проведут мастер-классы, встречи с создателями фильмов и многое другое. По традиции лекцию прочитает Юрий Норштейн, в этом году ее темой станет "Музыкальность изображения и изобразительность музыки". С

4 ноября будет работать и "Фабрика мультфильмов", где в режиме нон-стоп функционируют сразу более двадцати мини-студий.