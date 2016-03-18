Как оказаться в Ирландии, не выезжая из Москвы: топ-5 мероприятий Irish Week

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

16-27 марта в Москве пройдет самый большой фестиваль ирландской культуры в России Irish Week. Не покидая столицы, в течение всей недели можно окунуться в атмосферу Изумрудного острова, его традиций. 19 марта – один из наиболее насыщенных дней фестиваля, и в этом материале мы рассказываем о мероприятиях, которые нельзя не посетить.

12:00 Изумрудный парад

Для тех, кто давно планировал принять участие в каком-либо красочном и необычном событии, проведут карнавал в "Сокольниках", которым отметят День святого Патрика. Москвичам предлагают надеть яркие костюмы и зеленые шляпы, чтобы прогуляться по парку вместе с музыкантами из Ирландии. Каждый год в параде принимают участие более 15 тысяч человек – таким образом, в одной колонне с вами будут тысячи людей с нарисованными клеверами на щеках.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Место : "Сокольники" : "Сокольники" Бесплатно



15:00 Изумрудный концерт

После прогулки всех ждет гала-фестиваль "День и ночь святого Патрика". Праздник переместится из парка в "Известия Hall", где зрители услышат фолк-рок музыку в исполнении известных коллективов. На сцену поднимутся музыканты группы "Тролль гнет ель", Хелависа, Оркестр волынщиков Москвы. Последние представят свою обновленную, специальную программу. Кроме того, здесь покажут шоу средневековых волынок и барабанов. Концерт закончится в 23:00.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Место : "Известия Hall" : "Известия Hall" Подробности здесь



17:00 Изумрудное кино

Те, кто предпочитает фолк-музыке кино, могут отправиться в кинотеатр "Каро 11 Октябрь". Там покажут лучшие короткометражные ирландские фильмы за прошлый год. В программе заявлены картины разных жанров, поэтому каждый найдет что-то на свой вкус. Например, драма "Бескрайние просторы" расскажет о пожилом человеке, который находит свою старую заброшенную лодку в саду, и решает там поселиться. "Город роз" – о чемодане писем, вытащенных из костра. Документальный фильм "Человек реки" повествует об инструкторе по ловле лосося в Ирландии Конни Коркоране. В центре сюжета мультфильма "Аня" – жизнь девушки-сироты из России.

Место : кинотеатр "Каро 11 Октябрь" : кинотеатр "Каро 11 Октябрь" Билеты можно приобрести здесь



19:00 Изумрудная игра

Для любителей размять голову в "Библио-Глобусе" на Лубянке проведут Зеленый квест. Участникам предложат проверить свои знания ирландской культуры, самые эрудированные получат награды. На всякий случай почитайте, кого пас Патрик в детстве, что ему сказал голос во время судьбоносного видения и кого теперь называют "пэдди" – вдруг пригодится.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Место : "Библио-Глобус", 2-й уровень, зал №14 : "Библио-Глобус", 2-й уровень, зал №14 Необходима регистрация



22:00 Изумрудный кутеж

Специально для любителей ночного веселья – afterparty гала-фестиваля "День и Ночь святого Патрика" в пабе Tap&Barrel Pub. Это уникальная возможность увидеть зажигательные танцы ирландских моряков и услышать национальные песни в сопровождении кельтской арфы, аккордеона и других инструментов.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко