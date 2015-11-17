Фестиваль "Первозданная Россия" получил "Премию kudago.com"

Фото предоставлено организаторами

16 ноября в Москве состоялась торжественная церемония награждения "Премией kudago.com". В номинации "Лучшая фотовыставка" победу одержал фестиваль "Первозданная Россия", посвященный дикой природе нашей страны. Об этом сообщают организаторы.

Руководитель фестиваля, президент Российского союза фотографов-натуралистов Олег Пантелеев заявил, что в 2016 году "Первозданная Россия" удивит даже искушенного зрителя. "Программа получается очень насыщенной и интересной – мы готовим множество сюрпризов для посетителей", – сказал он.

Фестиваль проходит с 2014 года, он дает всем желающим возможность не только познакомиться с уникальной фотовыставкой, посвященной первозданной природе России, но и встретиться с самыми интересными фотографами-натуралистами и режиссерами документального кино о природе, директорами заповедников, посетить научно-популярные лекции, принять участие в увлекательных мастер-классах и квестах.

На получение премии были номинированы 400 наиболее ярких и запомнившихся москвичам событий 2015 года.