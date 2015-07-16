Дарья Шадрина: "Фестиваль More Аmore – это праздник, которого нам не хватает!"

Дарья Шадрина. Фото предоставлено организаторами

Организатор фестиваля More Аmore, который пройдет в парке МУЗЕОН 18 июля, Дарья Шадрина рассказала обозревателю m24.ru о том, чего стоит ждать от мероприятия, почему гостям нужно надеть тельняшку и чем порадует собравшихся супер-группа Оptimystica orchestra.

– Вы проводите сезонные фестивали. Получается, четыре раза в год. Ведущие промоутеры музыкальных фестивалей проводят по одному в год и жалуются, что времени на подготовку не хватает. Не страдает ли от этого качество, или подготовка ваших фестивалей не требует столько времени?

– Тема сезонности, постоянного общения и поддержания связей с нашими читателями и гостями важна для Seasons – мы делаем шесть журналов в год, у нас длинный и насыщенный учебный год в "Школе", где каждый вечер проходят уроки и даже летом – интенсив, в "Мамином садике" – ежедневные занятия для мам и детей, спектакли для самых маленьких, симпатичные дни рождения и летний лагерь, в студии проходят музыкальные и театральные квартирники с ужином, а еще мы каждый день обновляем наш новый сайт и новости в социальных сетях. Сезонные фестивали – это еще один повод встретиться с людьми уже на фестивальной площадке и поделиться тем, что кажется нам интересным и важным. Времени не хватает всегда, но мы давно так живем и часто слышим удивление и комплименты по поводу того, как такая компактная команда делает так много удивительных творческих проектов.

Фото: предоставлено организаторами

– Был ли у вас, когда вы только затевали мероприятие более 10 лет назад, какой-то западный аналог, изучаете ли вы сейчас опыт иностранных фестивалей?

– Десять лет назад в Москве почти ничего не было – фестивалей в парках, концертов на открытом воздухе, уличной еды и дизайн-маркетов. В Европе в тот момент существовал формат – home and garden fare, который отчасти и вдохновил нас на первые фестивали в саду "Эрмитаж". Легкие и красивые фестивали, куда люди могут прийти всей семьей или с друзьями и провести весь день: лежать на лежанках из сена и слушать концерты, вкусно есть на свежем воздухе, делать небольшие покупки для себя и дома, проводить время с детьми за интересными и творческими занятиями.

Фото: предоставлено организаторами

– Что вы считаете главной заслугой фестиваля, кроме того, что он уже стал постоянным?

– Люди. Люди, которые приходят на фестивали, несмотря на смену площадок в любую погоду. Люди, которые приходят, улыбаются, общаются, набираются вдохновения и сил.

– Можете ли вы тезисно обозначить каждую из площадок этого года?

– Традиционно – сад "Эрмитаж", парк искусств МУЗЕОН, новая весенняя площадка – завод "Кристалл".

– Почему в этом году вы ограничились одной группой для музыкальной программы? Вы хотите провести некую границу между фестивалем музыкальным и городским?

– В этом году фестиваль More Amore переехал на новое место – из сада "Эрмитаж" мы перебрались на набережную парка МУЗЕОН, которая идеально подходит летней и морской теме. Мы постараемся максимально использовать фактуру новой площади – будут танцы на большой деревянной балюстраде, фонтаны, игры с водой для детей. Вместе с московской судоходной компанией разработали специальный маршрут, и каждый час от набережной будут отплывать прогулочные кораблики, и гости фестиваля смогут совершить прогулку по Москва-реке. Так что в этом году мы сконцентрировались на life style программе. Вечерний концерт группы Optimysica orchestra – это тоже событие, потому что, во-первых, это единственный сольный концерт команды в Москве этим летом, а во-вторых, гости смогут услышать песни с нового альбома, который ребята только что записали.

Фото: предоставлено организаторами

– В прошлом году вы собирались отправиться на Эдинбургский фестиваль за идеями. Удалось ли это? И если да, что удалось реализовать в рамках More Amore?

– Это было безумно интересно, сотни спектаклей, город, который живет театром в течение нескольких недель, возможность увидеть самые разные постановки, встретить и послушать организаторов Эдинбургского фестиваля. Этот фестиваль – вдохновение и пример того, как город может обрести свое лицо, миссию, жизнь за счет ежегодного проведения множества фестивалей (книжных, театральных, музыкальных) и других культурных событий.

Фото: предоставлено организаторами

– На каких-то фестивалях вы по просьбе департамента культуры Москвы делали бесплатный вход и вообще плотно работали с командой Капкова. Как складываются ваши отношения с Кибовским? Высказывало ли пожелания новое руководство?

– Мы не делаем в этом году городских мероприятий. Но будем рады, как всегда, прийти в парк или на другую городскую площадку с нашей программой.

– Кого вы ждете на своем фестивале – дайте, пожалуйста, описание ваших самых долгожданных гостей и скажите, чего им от вас ждать.

– Я приглашаю всех прийти на фестиваль More Amore уже днем. Пожалуйста, не забудьте надеть что-нибудь синее, белое, а лучше всего – тельняшку! Можно будет гулять, развлекать детей (пройдет премьера спектакля и бесконечные мастерские, где можно будет делать корабли, лодки, костюмы морских героев), соорудить шляпу в виде раковины или морской звезды, играть в пинг-понг и запускать воздушных змеев. More Аmore – это игра и праздник, которых нам не хватает в жизни. Оставайтесь до вечернего концерта группы Оptimystica orchestra!