В "Аптекарском огороде" пройдет фестиваль Feel Russia

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

15 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет презентация международного фестиваля российской культуры Feel Russia ("Почувствуй Россию"), сообщают организаторы мероприятия.

В рамках проекта запланированы интерактивные выставочные и культурно-образовательные мероприятия, а также концертная программа с лазерным шоу на открытом воздухе.

В "Аптекарском огороде" представят выставки "Библиотеки России", "Художники довоенного ДЕТГИЗа", проекты Русского географического общества "Красивая страна" – фотографии знаковых мест России и "Немецкая книга глазами российских иллюстраторов".

Кроме того, гости смогут окунуться в атмосферу XIX века на уникальной фотовыставке Вильяма Андреевича Каррика, сопровождающейся демонстрацией исчезнувших запахов (рядом с фото размещены бутылочки с запахами) и трансляцией звуков, соответствующих изображениям. Выставки будут открыты с 10.00 до 22.00.

Специальным гостем концертной программы станет одна из самых талантливых и ярких пианисток мирового уровня Екатерина Мечетина (лауреат международных конкурсов, лауреат молодежной премии "Триумф", лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры, солистка МГАФ). Также запланированы выступления солиста российских и зарубежных оперных театров, президента фонда поддержки национальной культуры им. П.И. Чайковского Дмитрия Галихина.

Будут исполнены фолк- и рок-баллады, хиты классической музыки в современном исполнении коллективов "Ярилов зной", "Дабл Макс", шоу-оркестра "Русский стиль", Московского казачьего хора, струнного квартета Capriccio, ансамбля барабанщиц "Виват, Россия", певца и композитора Александра Балыкова, одаренных детей, лауреатов конкурса "Щелкунчик", оркестра карнавальной музыки "Маракату", знаменитых акробатов братьев Данила и Кирилла Калуцких.

Также в презентации проекта примут участие министр культуры Владимир Мединский и зампредседателя правительства Ольга Голодец. На торжественную церемонию открытия приглашены более 70 представителей делового сообщества, представители зарубежных посольств и организаций содействия международному культурному и экономическому сотрудничеству, заслуженные деятели искусства и науки, руководители культурных учреждений страны и ведущие СМИ.

Адрес: проспект Мира, 26/1, Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" Сбор гостей – 19.00. Начало концертной программы – 20.00



Отметим, что фестиваль российской культуры Feel Russia в марте и в мае текущего года с успехом прошел в Милане и Дрездене, собрав более 30 тысяч зрителей. Позже фестиваль пройдет во Франции, Вьетнаме, Китае и Аргентине.