Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2015, 11:27

Культура

В Москве пройдет "Фестиваль творчества для людей зрелого возраста"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

12 октября в ТВК "Тишинка" пройдет "Фестиваль творчества для людей зрелого возраста". Об этом сообщают организаторы мероприятия – социальный проект "50 плюс".

Благодаря фестивалю люди пожилого возраста смогут продемонстрировать свои таланты. Им представится возможность освоить новые знания, расширить кругозор, а также разнообразить свой досуг.

На территории "Тишинки" разместятся работы художников и мастеров народного промысла – тех, кто начал творческий путь после пятидесяти лет. Кроме того, для всех желающих проведут мастер-классы.

Дата: 12 октября

Место: ТВК "Тишинка"

Вход свободный

фестиваль пожилые люди Тишинка фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика