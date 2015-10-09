В Москве пройдет "Фестиваль творчества для людей зрелого возраста"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

12 октября в ТВК "Тишинка" пройдет "Фестиваль творчества для людей зрелого возраста". Об этом сообщают организаторы мероприятия – социальный проект "50 плюс".

Благодаря фестивалю люди пожилого возраста смогут продемонстрировать свои таланты. Им представится возможность освоить новые знания, расширить кругозор, а также разнообразить свой досуг.

На территории "Тишинки" разместятся работы художников и мастеров народного промысла – тех, кто начал творческий путь после пятидесяти лет. Кроме того, для всех желающих проведут мастер-классы.