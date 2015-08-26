Более 6 миллионов человек посетили фестиваль варенья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

6,4 миллионов человек посетили столичный фестиваль варенья, сообщил глава департамента торговли Алексей Немерюк на заседании Президиума правительства Москвы.

По его словам, во время мероприятия было продано более 1,5 миллионов банок варенья, а также один миллион стаканчиков с напитками. А в сети появилось 15 тысяч публикаций с хэштегом #Мосваренье. Фестиваль проходил на 20 площадках. Проведено 2,6 тысячи мастер-классов, в которых приняли участие 96 тысяч человек, передает корреспондент m24.ru.

Как в столице проходит фестиваль варенья

Второй городской фестиваль "Московское лето. Фестиваль варенья" проходил с 13 по 23 августа. В нем приняли участие представители не только российских регионов, но и 19 зарубежных стран. К услугам посетителей 172 торговых шале, 3,2 тысячи столичных магазинов, 1,6 тысяч кафе и ресторанов, 30 рынков города, а также городские парки культуры и отдыха.

Главным музыкальным событием Фестиваля стал балет на роликовых коньках по мотивам сказки Дж. Радари "Чиполлино" в постановке российского фигуриста Петра Чернышева. Представление проходило на Площади Революции два раза в день – всего 21 раз. В результате, эта площадка фестиваля стала самой популярной, ее посетили свыше 100 тысяч человек.

На Пушкинской площади проходили "Первые московские фруктовые игры" под патронажем Российского футбольного союза. На Манежной площади был установлен световой шар-арбуз. 19 августа, в Яблочный Спас, на Тверской площади около двух тысяч гостей фестиваля смогли попробовать гигантскую шарлотку весом 250 киллограмов. Для ее приготовления использовали по 100 килограммов муки и российских яблок, а также 200 яиц.

В Москве открылся фестиваль варенья

В рамках фестиваля проводились конкурсы "Сладкая Жизнь" (фотоконкурс), "Кулинарная Dеsеrtация" (конкурс рецептов), "СтихотВаренье" (поэтический конкурс), "2,5 метра над уровнем лета!" (фотоконкурс).

Также на площадках фестиваля были организованы дегустации, концерты, караоке-клубы, школа азбуки Морзе, курсы судового врача для детей. Работала детская учебная телестудия "Арбуз 24" и детская балетная школа. Кроме того, для гостей фестиваля были организованы многочисленные мастер-классы по живописи, кулинарии, созданию арт-объектов из необычных материалов, декорированию, вязанию игрушек, созданию цветов из бумаги и марципана.