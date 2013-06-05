В Парке Горького поселятся смурфики

Синие гномики Смурфы появятся в Парке Горького

В Парке Горького появится деревня смурфиков. Синие гномы поселятся на фестивале цветов Moscow flower show с 16 по 23 июня. А 22 числа будет праздноваться Smurf day - всемирный день смурфиков, рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" директор фестиваля Moscow flower show Рузанна Манасян.

"Совместно с Sony Pictures мы устроим маленький пруд, удивительные растения, домик-гриб и предметы обихода героев. Сотни смурфиков ждут всех", - отметила Манасян.

Кроме того, ландшафтный дизайнер Крис Бердшоу, который создает скверы для английской королевы и принца Чарльза, разобьет в парке сад из русских растений.

"Он сделает 300-метровый сад из русских растений, который потом уйдет в дар для научно-практического центра детской неврологии, для детей с заболеванием церебральным параличом", - рассказала директор фестиваля.

Стоит отметить, что в рамках Moscow flower show 19 числа пройдет британский день. Любой пришедший на шоу сможет попасть в члены королевского общества.

Напомним, с 3 по 9 июня в Парке Горького проходит "Зеленая неделя". В рамках акции пройдут десятки мероприятий – от бесплатных занятий йогой и лекций по похудению до танцев в наушниках и специальных кинопоказов.