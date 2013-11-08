Почти 700 фасадов домов в столице отремонтируют за счет инвесторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 700 фасадов домов, которые требуют ремонта, планируется отреставрировать в столице за счет средств инвесторов в будущем году. Об этом рассказал глава департамента капитального ремонта Артур Кескинов на оперативном совещании в мэрии Москвы.

По словам Кескинова, привести в надлежащий вид фасады зданий за счет бюджета Москвы невозможно, поскольку часть строений относятся к нежилому фонду. Согласно программе "Жилище" на 2012-2016 годы, бюджетное финансирование предусматривает ремонт только жилых домов.

Программа по ремонту фасадов за счет внебюджетных средств стартует в будущем году и касается 680 зданий, 168 из которых находятся в центре города. Все работы планируется завершить до сентября будущего года.

В программу по приведению в порядок фасадов домов вошли здания в центре Москвы, на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, Щелковском и Рублевском шоссе.

Отметим, что в этом году столичные власти планируют привести в порядок фасады 400 зданий, в том числе 205 многоквартирных жилых домов. За три года в столице отремонтировали фасады 1954 городских объектов.