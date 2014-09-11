Кинопремьеры недели: опасная блондинка и немного пряностей

Фото: lucymovieintl.com

Самая умная блондинка на Земле и первоклассный ресторан индийцев-эмигрантов, международный шпионаж и угоны автомобилей - M24.ru рассказывает о премьерах этой недели, которые нельзя пропустить.

История Люси

Историю фантастического перевоплощения Скарлетт Йоханссон из сексуальной красотки в самое опасное создание в мире можно увидеть в новом боевике Люка Бессона ("Леон", "Пятый элемент"). Главная героиня фильма "Люси" случайно связывается с плохим парнем и оказывается жертвой наркомафии. Преступники используют доверчивую блондинку и прячут в ее животе экспериментальный наркотик. Вещество проникает в кровь героини и делает ее человеком без эмоций, зато наделяет способностью метко стрелять.

Стоит сказать, что Бессон работал над проектом 10 лет. Критики отмечают, что это картина - одна из самых талантливых работ режиссера за последнее время.



"Люси". Фото: lucymovieintl.com

Индийцы в Провансе

Ресторан Мадам Малори был лучшим на юге Франции до тех пор, пока в Прованс не приехала семья индийских эмигрантов. Новые соседи с кулинарными амбициями открыли кафе "Усадьба Мумбаи" с восточной кухней. Мадам Малори недовольна: женщина брезгует экзотическими привычками приезжих и не желает мириться с конкуренцией.

Однако со временем вражда героев картины "Пряности и страсти" становится все слабее и слабее. Режиссером гастрономической мелодрамы стал автор "Шоколада" Лассе Халльстрем. Спродюсировали проект Стивен Спилберг и популярная американская телеведущая Опра Уинфри.

О разведке и любви

"Самый опасный человек" - история о международной разведке и глубоких чувствах. Молодая девушка-адвокат (Рэйчел МакАдамс) укрывает беглеца Иссу Карпова (Григорий Добрыгин). Однако разведка вышла на след преступника, и первая их жертва - адвокат Аннабель.



"Самый опасный человек". Фото: amostwantedmanmovie.com

Очень дикая Австралия

Роберт Паттинсон исполнил главную роль картине "Ровер". По сюжету немолодой Эрик (Гай Пирс) теряет последнюю собственность - автомобиль. По дикой Австралии ему предстоит выследить бандитов, угнавших его машину. Однако в результате Эрик оказывается в ловушке.

