"Торпедо" могут лишить трех очков за расистские выкрики фанатов

Фото: ТАСС/ Джапаридзе Михаил

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 26 ноября рассмотрит инцидент с расистскими выкриками болельщиков "Торпедо" во время матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1), сообщает Чемпионат.ком.

"В дисциплинарном регламенте есть 2-й параграф 121-й статьи, опираясь на который мы и будем принимать решение по инциденту на матче "Торпедо" - "Ростов". КДК будет учитывать все факторы и обстоятельства дела, в том числе и тот факт, что "Торпедо" уже получало наказание по этой статье после матча с "Динамо". Мы также пригласим на заседание комитета автора статьи, по материалу которой мы открыли дело", - рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

В случае если КДК РФС признает болельщиков "Торпедо" виновными, то, согласно регламенту, с клуба могут быть сняты три очка.

Ранее "Торпедо" было наказано закрытием одной из трибун за поведение болельщиков во время матча 8-го тура чемпионата России против "Динамо". На протяжении всего матча до замены защитника "Динамо" Кристофера Самба в секторе "А" западной трибуны, где располагались болельщики "Торпедо", при получении мяча Самба звучало "уханье".

Статья 121.2 дисциплинарного регламента РФС гласит, что в случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения виновный клуб наказывается штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и/или снятием трех очков.